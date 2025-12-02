Ялинкові прикраси з історією: як бренд "Різдвяні історії" формує культуру автентичного святкового декору

Попит на українські новорічні прикраси за останні роки змінився радикально. Українці дедалі частіше відмовляються від масового блиску, фабричного пластику та наборів з Китаю на користь речей, які мають зміст, історію та зв’язок з ідентичністю. Реагуючи на попит, бренд «Різдвяні історії» став одним з українських виробників, який підтверджує, що ялинкова прикраса має бути не просто декором, а носієм українських кодів.

Ми зібрали досвід, практики та інсайти засновників бренду, які щороку створюють нові колекції автентичних прикрас і доводять, що ялинкові іграшки мають значно більше змісту, ніж просто декор

Як бренд "Різдвяні історії" повертає автентичність свята

Бренд "Різдвяні історії" заснували у 2020 році в сім'ї Марини і Павла Гукасових. Тоді на ринку ялинкових прикрас було небагато якісних та цікавих іграшок українського виробництва, які б працювали на українського споживача. Натомість українські виробники ялинкових прикрас обирали експорт, а в Україну завозили звичайні ялинкові прикраси з Китаю.

Саме тому "Різдвяні історії" почали виготовляти ялинкові прикраси з особливими сенсами, які розповідають історії життя. Так, українській бренд почав розширювати асортимент прикрасами, в яких використовують традиційні орнаменти з вишиванок, техніку витинанки, прикраси у формі вареника чи іграшки "Кума Господиня", "Колядники", "Серце України" тощо.

Відео дня

Кожна прикраса в колекції має впізнавані деталі: тонкий орнамент на одязі, дрібні символи оберегів та характерні елементи ремесел. Окремі серії присвячені визначним подіям та героям сучасної України, наприклад "Воїн Світла" та "Захисниця".

Більшість прикрас "Різдвяні історії", такі як " Херсонський кавун", "Вагон Укрзалізниці", розповідають історію нашого сьогодення. Як і заведено в українських родинах, іграшки зберігають і надалі, щоб їх могли побачити й відчути наступні покоління.

"Національна ідентичність – це не лише про використання кольорів чи орнаментів. Це про те, як через декор ми осмислюємо себе, свої корені та пам’ять, і вже в сучасній формі передаємо їх далі. Наприклад, на кулях ми малюємо витинанку, форму "принцеси" замінили на колядницю, а замість пряникового будиночка створили українську хату. І навіть у прикрашанні ялинок ми обов’язково додаємо солом’яних павуків, дідухів та зірки", – зазначає Марина Гукасова.

Про дизайн

"Через відродження символів, орнаментів і форм можна повернути ідентичність, — кажуть у бренді. — Саме тому ми використовуємо українські традиційні орнаменти з вишиванок у колекції куль "Код Нації", переносимо техніку витинанки на скло, створюємо форми колядників, різдвяних зірок та навіть вареників. Завдяки цьому традиційні коди стають впізнаваними й близькими знову".

Марина Гукасова зазначає – з початку повномасштабного вторгнення пошук ідей для нових колекцій дуже змінився. Якщо раніше передбачити попит на окремі дизайни було складно, то зараз ідеї приходять із нашого сьогодення. Наприклад, так з'явилася ідея вагона Укрзалізниці – не казкового, з різними візерунками , а безпосередньо дизайну справжнього вагона УЗ.

Художниці бренду, саме які розробляють дизайни мають освіту в сфері культурознавства і працюють з етнографічними збірками та перевіреними джерелами. Це дозволяє працювати з українськими орнаментами і символами точно та з урахуванням їх історичного контексту. "Різдвяні історії" точно перекладають традиційні сенси в актуальний дизайн і відрізняють шароварщину від сучасного українського стилю. Так, народжуються дизайни, які залишаються точними за змістом і водночас актуальними за формою.

"Щоб створювати новий дизайн або форму, нам не потрібно "запозичувати" ідеї в іноземних брендів. Достатньо заглибитись у власні українські корені та знайти їх у собі, як у випадку з вареником", – говорить Марина Гукасова.

Бренд робить ставку на високий рівень розпису. Це ключовий фактор, який відрізняє "Різдвяні історії" від масового декору на ринку. "Художник може розмалювати лише 3-5 іграшок за день. Це складна ручна робота, яка визначає вартість виробу", — розповідає Марина. Тонкі лінії, ретельні тіні, розтяжки, дрібні деталі – саме це робить кожну прикрасу мистецьким виробом, а не просто сезонним товаром.

Виробництво, контроль якості та стандарти безпеки

Локальне виробництво "Різдвяних історій" розташоване у Київській області. Основна частина зі склодувним цехом розташована у Клавдієво-Тарасовому та художнім підрозділом у Петропавлівській Борщагівці, де майстрині можуть працювати щодня.

Команда працює тільки зі склом і принципово не використовує пластик. Кожна прикраса проходить кілька етапів внутрішнього контролю. "Ми перевіряємо кожен мазок художниць, щоб клієнт отримував лише ідеальну іграшку", – зазначає засновниця бренду Марина Гусакова. А пакування повністю екологічне – індивідуальна коробка, м’який папір для фіксації скла й додаткова транспортна коробка для онлайн-замовлень.

Цінова політика і продажі

Бренд працює на українському ринку і має декілька каналів продажу.

Через онлайн-магазин, куди замовлення надходять увесь рік продає 60% всього об'єму заготовленої продукції, хоча основний попит зростає з листопада. Також бренд має власні офлайн-проєкти: Маєток Різдвяних історій і Різдвяна Фабрика мрій на ВДНГ

Саме у 2023 році бренд відкрив офлайн-локацію Маєток Різдвяних історій в Петропавлівській Борщагівці, де на одній території з художнім цехом розташовані шоурум, будинок Святого Миколая, майстерня склодува, куди організовують екскурсії для дітей і дорослих.

Велику роль у продажах відіграють гуртові партнери, які мають власні офлайн магазини: партнери роблять передзамовлення вже у лютому–березні, що дає бренду можливість розподіляти виробничі навантаження рівномірно по року. Також прикраси бренду експонуються у Музеї історії Києва на різдвяній виставці щороку, та окремі колекції бренду зберігаються у фондах музею.

Загалом вартість іграшок привʼязана до складності дизайнів. Простий дизайн, наприклад, вареники зі спрощеним розписом коштують близько 700 грн за два вареничка. Складні дизайни, наприклад, серія "Непереможні" – від 1340 грн. Це дозволяє зберігати баланс між доступністю та преміальністю, щоб прикраси могли дозволити собі різні родини, але водночас, щоб складні й унікальні дизайни мали справедливу вартість і не втрачали ціннісного змісту.

Один із найскладніших аспектів цієї сфери сезонного бізнесу – прогнозування. "Ми маємо виготовити за 10 місяців рівно стільки і продати весь цей об'єм продукції за два місяця, – каже Павло Гукасов. – Декілька сезонів ми планували інтуїтивно об'єми виробництва і великі залишки після сезону були на складі".

Тепер виробництво працює за системою прогнозування: 50–60% обсягу роблять заздалегідь, решту – після старту продажів, орієнтуючись на реальний попит. Найефективніший інструмент – детальна аналітика попереднього року, яка показує пікові дні в офлайні та пікові тижні в онлайні. Такий підхід знизив ризики, вирівняв навантаження і зробив виробництво стійкішим.

Про великі мрії і бачення бренду на 10 років

Що стосується планів бренду на майбутнє, то тут все чітко зрозуміло: "Ми хочемо, щоб про нас говорили як про бренд, який розповідає історію Перемоги та сучасної України через ялинкові прикраси", — каже Марина Гусакова.

Окрім цього, Марина зазначає, що бачить "велику ідею" бренду – розповідати історію українських традицій та витоків Різдва через ялинкові прикраси як об’єкти мистецтва.

Бренд бачить свою місію в тому, щоб ці сенси не губилися, а передавалися далі — так само, як свого часу передавалися різдвяні традиції, адже бути українським брендом під час війни означає свідомо обирати працювати на ринку України, незважаючи на нестабільність і зовнішні загрози. А це – передавати частину прибутку на благодійність, максимально використовувати матеріали і сировину українських виробників, створювати колаборації та підтримувати бренди з подібними цінностями. І найголовніше, планувати розвиток і збут саме на українському ринку, залишаючись частиною економіки й культурного простору країни.