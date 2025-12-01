"Маркетинг — це про системність і сенси". Інтерв"ю з Єлизаветою Грушко

У 2025 році маркетинг остаточно став сферою, де креативність, технології, дані та цінності поєднуються в єдину систему. Компанії працюють у високій турбулентності, а споживачі очікують від брендів не лише продукт, а й цілісний досвід. Це вимагає від фахівців стратегічного мислення, мультикатегорійності та здатності працювати на стику галузей. Одним із таких фахівців- є українська маркетологиня Єлизавета Грушко (LinkedIn Profile - www.linkedin.com/in/yelyzavetahrushko ) - маркетинг-менеджерка Samsung Electronics America з понад 20-річним досвідом у FMCG, CPG та tech.

— Які професійні риси сьогодні є критично важливими для маркетолога?

— Довгий час вважали, що маркетинг — це передусім про креатив. Але реальність складніша. Сучасний фахівець має поєднувати аналітику, системність та роботу зі змістами. Аналітика дає тверезе розуміння стану ринку, системність дозволяє керувати процесами, а сенси формують позицію бренду — живу, справжню, таку, що говорить із людиною. У всіх категоріях, з якими я працювала, саме бренди зі змістом та ідентичністю витримують конкуренцію.

— Які правила роботи залишаються для вас незмінними?

— Перше: універсальних рішень не існує. Те, що працює в baby food, не працюватиме у технологічному секторі США — інший контекст і мотивація споживача. Друге: маркетинг неможливо робити «частково». Потрібно занурюватися в категорію повністю. Я працювала з холодними чаями, імпортним пивом, tech-комунікаціями — і всюди важливо розуміти ринок зсередини.

— Чи можна навчитися кризовому менеджменту?

— Так. Це про підготовленість, а не про реакцію. Важливі три речі. Перше — процеси: команда має знати, як організована робота. Друге — темп: діяти швидко, але не хаотично. Третє — спокій керівника. Люди хвилюються не через дедлайни, а через невизначеність, тому потрібно пояснювати контекст і причини рішень.

— Яким був перехід у технологічний сектор США?

— Кардинальним. FMCG — це швидкі рішення та конкуренція на полиці. У tech все базується на екосистемності: як продукт впливає на стиль життя, як економить ресурси. Американський ринок вимагає реальних доказів — у сталості, енергоефективності, сервісах. Моя робота в Samsung — поєднання аналітики, стратегічних комунікацій та sustainability. Кожен меседж має бути точним і зрозумілим.

— Які інсайти дали вам sustainability-кампанії 2025 року?

— Люди не хочуть “лекцій” — вони хочуть зрозуміти, як зміни бренду стосуються їхнього життя. У Climate Week ми працювали з диджитал-художниками, об’єднували технології з мистецькими форматами. Це збільшило залучення та додало +2,5% у Sustainability Awareness. Сталий розвиток — це не про правильні слова, а про правильний формат взаємодії.

— Які навички стануть ключовими для маркетологів у 2026 році?

— Чотири навички.

Інтерпретація даних — бачити поведінкові закономірності, а не просто цифри. Робота із сенсами — технології генерують контент, але не ідею. Мультикатегорійність — фахівці, здатні переходити між сегментами, найбільш конкурентні. Робота з ШІ — він впливатиме на планування, комунікації та дані, тому цю навичку треба розвивати вже зараз.

— Яким ви бачите розвиток української маркетинг-спільноти?

— Українські фахівці сильні адаптивністю — ми звикли працювати в умовах невизначеності. Я бачу великий інтерес до навчання та міжнародних проєктів, і це реальна перспектива за умови системного розвитку.

— Яку роль відіграє менторство сьогодні?

— Ментор не дає готових відповідей, він дає кут зору. Молодим фахівцям потрібна «мапа»: розуміння ринку, стратегії, логіки рішень. Тому я планую продовжувати працювати у цьому напрямку.

— Що формує сильний маркетинг?

— Дві опори: системність і сенси. Системність робить бізнес керованим, сенси створюють емоційне ядро бренду. Коли вони поєднані, бренд стає значущим і впливає на культуру та рішення людей.