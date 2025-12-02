Партнерство и развитие: как рынок недвижимости консолидировался на Invest Forum в Киеве
27 ноября в Киеве состоялся форум для девелоперов, инвесторов и лидеров рынка Invest Forum: Недвижимость от SENSAR Development.
Уже традиционно организаторы собрали активное, амбициозное и ответственное девелоперское комьюнити, которое сегодня сформировалось в Украине. И несмотря на вызовы эти люди строят, мыслят стратегически и создают новые стандарты. Компания ставила своей целью помочь каждому участнику понять новые правила инвестирования в недвижимость, увидеть актуальные возможности и тренды, а также стать частью сообщества, которое формирует будущее нашей страны.
На этот раз Invest Forum: Недвижимость собрал около 350 участников — девелоперов, инвесторов, риелторов, предпринимателей и 30 спикеров — каждый из них сильный голос отрасли, который определяет ее настоящее и будущее. Их доклады, дискуссии и личные истории стали концентрированной дозой инсайтов, которые участники забрали с собой для того, чтобы и в дальнейшем формировать прогрессивный рынок недвижимости в Украине.
Среди спикеров на этот раз форум посетили:
- Евгений Мецгер — председатель правления Укрфинжитла
- Ростислав Мельник — CEO РИЭЛ
- Виталий Мельник — вице-президент UDP
- Дмитрий Ковальчук — CEO & Founder Alterra Group
- Александр Новицкий — председатель ГИАМ Украины
- Артем Бородатюк — предприниматель, основатель группы IT-компаний FRACTAL.
- Евгений Глибовицкий — генеральный директор Института фронтира, член наблюдательного совета Общественного вещания, преподаватель УКУ
- Лев Жиденко — соучредитель сети "Аврора"
- Елена Унаньян — Head of developer relations ЛУН
- Марк Марченко — основатель, CEO SENSAR Development
- Евгений Кудрявченко — партнер Apartel Resorts, основатель Vintage Web Production, соучредитель Ukrainian Digital Community
- Артур Лупашко — основатель таник, CEO Ribas Hotels Group
- Александр Лахтионов — основатель и CEO RITM Group
- Константин Писаренко — основатель T.N.E. CAPITAL. Автор YouTube-каналов "Недвижимость без цензуры" и "Real Estate by Konstantin Pysarenko"
- Александр Овчаренко — совладелец Standard One
- Дмитрий Карпиловский — инвестор года 2024, основатель УкрИнвестКлуба
- Дмитрий Васильев — владелец и CEO Archimatika
- Дмитрий Струк — директор по развитию Креатор-Буд
- Анна Искиердо — архитектор, общественный деятель, соучредитель архитектурного бюро AIMM
- Оксана Савула — основательница агентств Savula Agency и Оселяем
- Александр Дзюбак — соучредитель строительной компании SDG
- Сергей Одарич — основатель ODA development
- Николай Лаврентьев — основатель и CEO LAVR Development
- Елена Иваненко — СЕО|Founder ООО "Пирус Буд"
- Виталий Погосян — CO-FOUNDER & CEO Frost Hub
- Юлия Боднар — коммерческий директор Grand Kolibri by Ribas
- Татьяна Шульга-Забельская — соучредитель, управляющий партнер сообщества девелоперов RED от ЛУН
- Виталий Суляк — соучредитель Hub Logistics, инвестор, девелопер
- Андрей Трухан — CEO&Founder Smart Development
- Виктория Багазий — Head of Sales Legion Real Estate
Каждый из них принес в дискуссии свой ракурс: от архитектуры до доходной недвижимости, от цифровой трансформации до глобальных инвестиционных трендов.
Партнеры, благодаря которым форум состоялся:
Генеральные партнеры:
Standard One (S1) — девелопер доходной недвижимости build-to-rent в Киеве.
Grand Kolibri by Ribas - 5-звездочный инвестиционный отель с доходностью до 11.5%.
Ribas Hotels Group - международный гостиничный оператор с 55 проектами.
RoyalTransfer — премиальные международные перевозки.
IDEALIST COFFEE — кофейный партнер.
Моршинская — водный партнер.
Охранный холдинг - партнер по безопасности.
Hayat Estate, LEGION Real Estate, Unitfab - партнеры девелоперского блока.
Информационные партнеры:
Фокус, УкрИнвестКлуб, ЛУН, Property Times, MC.today.
В рамках форума прошел благотворительный сбор для программы "Рождественское чудо" Благотворительного фонда "Дети Героев". В этом году совместная инициатива имела целью собрать средства на рождественские подарки для не менее 100 детей, потерявших родителей из-за войны. Форум провел благотворительный аукцион с ценными лотами. Один из них был связан с Александром Усиком. Вместе участники сделали свой вклад — 125 000 грн — в то, чтобы эти дети получили частичку тепла и веры в будущее.
Invest Forum: Недвижимость стал доказательством того, что украинский девелопмент движется на полную, обновляется и готов к совместным действиям. Сообщество, собравшееся под одной крышей, показало: мы строим страну не только квадратными метрами, но и решимостью, партнерством и смелостью смотреть вперед.