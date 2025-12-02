Партнерство и развитие: как рынок недвижимости консолидировался на Invest Forum в Киеве

27 ноября в Киеве состоялся форум для девелоперов, инвесторов и лидеров рынка Invest Forum: Недвижимость от SENSAR Development.

Уже традиционно организаторы собрали активное, амбициозное и ответственное девелоперское комьюнити, которое сегодня сформировалось в Украине. И несмотря на вызовы эти люди строят, мыслят стратегически и создают новые стандарты. Компания ставила своей целью помочь каждому участнику понять новые правила инвестирования в недвижимость, увидеть актуальные возможности и тренды, а также стать частью сообщества, которое формирует будущее нашей страны.

На этот раз Invest Forum: Недвижимость собрал около 350 участников — девелоперов, инвесторов, риелторов, предпринимателей и 30 спикеров — каждый из них сильный голос отрасли, который определяет ее настоящее и будущее. Их доклады, дискуссии и личные истории стали концентрированной дозой инсайтов, которые участники забрали с собой для того, чтобы и в дальнейшем формировать прогрессивный рынок недвижимости в Украине.

Среди спикеров на этот раз форум посетили:

Евгений Мецгер — председатель правления Укрфинжитла

Ростислав Мельник — CEO РИЭЛ

Виталий Мельник — вице-президент UDP

Дмитрий Ковальчук — CEO & Founder Alterra Group

Александр Новицкий — председатель ГИАМ Украины

Артем Бородатюк — предприниматель, основатель группы IT-компаний FRACTAL.

Евгений Глибовицкий — генеральный директор Института фронтира, член наблюдательного совета Общественного вещания, преподаватель УКУ

Лев Жиденко — соучредитель сети "Аврора"

Елена Унаньян — Head of developer relations ЛУН

Марк Марченко — основатель, CEO SENSAR Development

Евгений Кудрявченко — партнер Apartel Resorts, основатель Vintage Web Production, соучредитель Ukrainian Digital Community

Артур Лупашко — основатель таник, CEO Ribas Hotels Group

Александр Лахтионов — основатель и CEO RITM Group

Константин Писаренко — основатель T.N.E. CAPITAL. Автор YouTube-каналов "Недвижимость без цензуры" и "Real Estate by Konstantin Pysarenko"

Александр Овчаренко — совладелец Standard One

Дмитрий Карпиловский — инвестор года 2024, основатель УкрИнвестКлуба

Дмитрий Васильев — владелец и CEO Archimatika

Дмитрий Струк — директор по развитию Креатор-Буд

Анна Искиердо — архитектор, общественный деятель, соучредитель архитектурного бюро AIMM

Оксана Савула — основательница агентств Savula Agency и Оселяем

Александр Дзюбак — соучредитель строительной компании SDG

Сергей Одарич — основатель ODA development

Николай Лаврентьев — основатель и CEO LAVR Development

Елена Иваненко — СЕО|Founder ООО "Пирус Буд"

Виталий Погосян — CO-FOUNDER & CEO Frost Hub

Юлия Боднар — коммерческий директор Grand Kolibri by Ribas

Татьяна Шульга-Забельская — соучредитель, управляющий партнер сообщества девелоперов RED от ЛУН

Виталий Суляк — соучредитель Hub Logistics, инвестор, девелопер

Андрей Трухан — CEO&Founder Smart Development

Виктория Багазий — Head of Sales Legion Real Estate

Каждый из них принес в дискуссии свой ракурс: от архитектуры до доходной недвижимости, от цифровой трансформации до глобальных инвестиционных трендов.

Партнеры, благодаря которым форум состоялся:

Генеральные партнеры:

Standard One (S1) — девелопер доходной недвижимости build-to-rent в Киеве.

Grand Kolibri by Ribas - 5-звездочный инвестиционный отель с доходностью до 11.5%.

Ribas Hotels Group - международный гостиничный оператор с 55 проектами.

RoyalTransfer — премиальные международные перевозки.

IDEALIST COFFEE — кофейный партнер.

Моршинская — водный партнер.

Охранный холдинг - партнер по безопасности.

Hayat Estate, LEGION Real Estate, Unitfab - партнеры девелоперского блока.

Информационные партнеры:

Фокус, УкрИнвестКлуб, ЛУН, Property Times, MC.today.

В рамках форума прошел благотворительный сбор для программы "Рождественское чудо" Благотворительного фонда "Дети Героев". В этом году совместная инициатива имела целью собрать средства на рождественские подарки для не менее 100 детей, потерявших родителей из-за войны. Форум провел благотворительный аукцион с ценными лотами. Один из них был связан с Александром Усиком. Вместе участники сделали свой вклад — 125 000 грн — в то, чтобы эти дети получили частичку тепла и веры в будущее.

Invest Forum: Недвижимость стал доказательством того, что украинский девелопмент движется на полную, обновляется и готов к совместным действиям. Сообщество, собравшееся под одной крышей, показало: мы строим страну не только квадратными метрами, но и решимостью, партнерством и смелостью смотреть вперед.