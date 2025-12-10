Bosch долучається до програми S.T.A.R: компанія підтримує розвиток технічної освіти для українок

Bosch та S.T.A.R.: Bosch підтримує проєкт, навчаючи українок на сервіс-консультанток для рівня європейського автосервісу

Інтенсив від Bosch: Компанія проводить 4-денні технічні курси з діагностики та обслуговування авто для учасниць проєкту S.T.A.R.

Нові можливості: Ініціатива сприяє інклюзії та надає жінкам нові кар'єрні шанси в технічній сфері автоіндустрії.

Компанія Bosch долучилася до міжнародного освітнього проєкту S.T.A.R, спрямованого на підготовку українських жінок, зокрема переселенок, до роботи на посаді сервіс-консультант. Ініціатива реалізується партнерами в Україні, Польщі та Швеції за підтримки Шведського інституту й покликана відповісти на високий попит на кваліфікований персонал в автосервісній індустрії Європи. Сьогодні жінки становлять менше 10 % працівників у цій галузі, і проєкт спрямований на те, щоб збільшити їхню частку та розширити можливості для входу в технічні професії.

У межах проєкту Bosch забезпечує проходження учасницями технічного етапу тривалістю 4 дні в навчальному центрі компанії в Києві, а також в Польщі та Швеції. Цей блок містить три профільні модулі: основи будови та діагностики автомобіля для нетехнічних спеціалістів СТО; основи діагностики сучасного автомобіля; технічне обслуговування авто, огляд, ремонт і базові процеси workflow management

Навчання проходить офлайн у невеликих групах і триває чотири дні. У листопаді перші 15 учасниць вже успішно завершили попередній етап та склали онлайн-тести. Після завершення програми кожна учасниця зможе отримати офіційний сертифікат Bosch — за умови, що результат фінального тесту перевищить 70 %.

"Цей модуль — надзвичайно важливий елемент підготовки майбутніх сервіс-консультанток. Навіть працюючи безпосередньо з клієнтами, фахівчиня має розуміти технічні процеси, принципи діагностики та логіку роботи сучасного автомобіля. Ми раді підтримувати жінок, які опановують нову професію та робити свій внесок у розвиток технічної освіти українок", — коментує Олександр Черевко, керівник Навчального центру Bosch.

Партнерство органічно відповідає глобальній стратегії сталого розвитку Bosch та орієнтоване на розвиток ринку праці, підтримку інклюзії й створення довгострокових можливостей для українців, які постраждали від війни. Долучення до проєкту також поглиблює співпрацю Bosch із міжнародними партнерами та сприяє зміцненню екосистеми професійної освіти в автомобільному секторі.

Також нагадуємо, що в жовтні цього року Bosch у співпраці з Enabel відкрив масштабний освітній проєкт — Bosch Junior Academy у Борисполі, який став ключовою платформою для модернізації автотехнічної освіти в Україні.