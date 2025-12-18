Ірина Шкромида та її "детектор брехні" для світової економіки

Сфери регіонального розвитку та багатомільярдних інвестицій рідко бачать справжніх новаторів. Але Ірина Шкромида, засновник і головний аналітик компанії Ivren LLC, здійснила прорив. Її авторська методика RECAP — комплексний інструмент для діагностики, планування та реалізації економічної політики громади, що забезпечує прозорість і ефективність ресурсів.

Конфлікт, що породив інновацію

Ірина з юності вирізнялася аналітичним мисленням і послідовно будувала експертний фундамент: ступінь магістра економіки, додаткова юридична освіта та понад 10 наукових публікацій. Її дослідження присвячені ключовим питанням: як формуються підприємницькі екосистеми, що обмежує розвиток малих та середніх підприємств, як органи влади впливають на економіку.

Справжній перелом стався, коли Ірина перейшла з академічної площини у практику — працюючи провідним економістом у газорозподільчій компанії, вона побачила, як цифри на папері відрізняються від цифр реальних. Стратегії писалися, щоб задовольнити бюрократичні вимоги, а не щоб реально допомогти громаді вирости.

«Я зрозуміла, що проблема не у відсутності грошей чи ідей. Проблема в механізмі. Ми пишемо стратегії, де є цілі, але немає жодного прозорого механізму підзвітності. Це був конфлікт між моїм науковим баченням і реальністю. І я вирішила створити інструмент, який примирить ці світи», — розповідає Ірина Шкромида.

Так з’явилася RECAP (Regional Economic Capacity & Accountability Planning) — авторська методика, що поєднує науковий підхід і практичну діагностику для оцінки економічної спроможності громад та забезпечення прозорої підзвітності.

RECAP: Алгоритм для сканування «сплячого» потенціалу

Ірина Шкромида створила її як комплексний аналітично-стратегічний інструмент, що працює як детектор брехні для регіональних планів. Суть її методу в тому, що він змушує територію пройти через п'ять етапів «оголення правди»:

1. R – Regional Scan (діагностика території)

2. E – Economic Mapping (картування економічних драйверів)

3. C – Capacity Audit (аудит спроможності)

4. A – Accountability Design (підзвітність)

5. P – Planning & Prototyping (планування та запуск пілотних проєктів)

«Кожна громада має „сплячий“ економічний потенціал. Але щоб його розбудити, недостатньо мріяти. Ми проводимо регіональне сканування, картування економіки та аудит спроможності, щоб переконатися, що люди на місцях готові до змін», — пояснює Шкромида.

Кожен етап логічно випливає з попереднього та формує повний цикл стратегічного планування — від діагностики до пілотних проєктів з вимірюваним ефектом.

Прозорість — головний продукт

Методика Ірини Шкромиди прямо відповідає на те, чого найбільше бояться міжнародні фонди та інвестори: корупцію та неефективне витрачання коштів.

«Будь-який фонд чи інвестор хоче гарантій, що гроші не зникнуть. Тут RECAP дає те, чого не дає жодна інша стратегія», — стверджує експертка. — «Ми створюємо KPI, дашборди, механізми громадського моніторингу та зворотного зв’язку від бізнесу й мешканців. А завершальний етап — планування та запуск 90-денних пілотних проєктів — доводить, що рухаємося правильно».

Таким чином, RECAP — це повний цикл: від науково точної діагностики до гарантованої прозорості виконання.

Унікальна методика з глобальним впливом

Міжнародна значущість методики підтверджена заснуванням Ivren LLC у США. Компанія функціонує як консалтингова платформа для впровадження RECAP на глобальному ринку.

Як засновниця та головний аналітик Ivren LLC, Ірина Шкромида використовує свій досвід, загартований в українській економіці, для створення універсального продукту.

«RECAP — це універсальний механізм. Те, що ми створили для локальної економіки в Україні, тепер допомагає міжнародним організаціям перевіряти, чи дійсно ресурси працюють на результат», — говорить Шкромида.

Методика пропонує фондам, грантовим організаціям та муніципалітетам готовий інструментарій для підвищення ефективності та гарантує прозоре й результативне використання інвестицій у локальний розвиток.