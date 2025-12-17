ОТП БАНК отримав нагороду "Агро Champions. 10 років в агро" за фінансову підтримку агробізнесу в Україні

АТ «ОТП БАНК» став лідером фінансової підтримки агросектору України за версією онлайн-видання AgroPortal.ua. Від представників медіа в межах XVII Міжнародної конференції «Ведення агробізнесу в Україні» (#DoAgro25) ОТП БАНК отримав нагороду «Агро Champions. 10 років в агро» за вагомі досягнення протягом останнього десятиріччя. Номінантів іміджевої відзнаки визначила Експертна рада.

Під час церемонії нагородження керівник альтернативних каналів продажів «Агро Фабрики» ОТП БАНК Павло Гузирь відзначив, що роль ОТП БАНК полягає в тому, щоб у сьогоднішніх складних умовах допомагати агровиробникам фінансувати не тільки поточні потреби, але й інвестиційні рішення для сталого розвитку. Зокрема на придбання альтернативних джерел енергії, сільськогосподарської техніки та землі.

«Ми бачимо покращення фінансового стану позичальників. Цього сезону українські малі та середні агровиробники залучали 50% обігових коштів і стільки ж — 50% — на інвестиційні цілі, зокрема в енергоефективні рішення, переробку, оновлення парку сільськогосподарської техніки та придбання землі сільськогосподарського призначення. Це показує, що наше сільське господарство може залишатися стійким навіть у складних умовах. Сьогодні одне з головних завдань уряду та агроринку – здійснити якісний перехід України від аграрної до агроіндустріальної моделі та підвищити експортну виручку від товарів з доданою вартістю», — зазначив Павло Гузирь.

ОТП БАНК протягом багатьох років залишається надійним партнером аграрного бізнесу та одним із лідерів у його кредитуванні. Майже 10 років тому Банк спільно з IFC запустив проєкт «Агро Фабрика», який дозволяє аграріям швидко та зручно отримувати вигідне фінансування, зокрема під заставу аграрних розписок. За цей час Банк надав фінансування у розмірі понад 10 млрд грн, їх отримали 800 агропідприємств з банком землі від 200 до 10 тис. га, з них більше 5 млрд грн – під заставу ФАР.

У межах проєкту діють десятки партнерських програм із постачальниками насіння, засобів захисту рослин та добрив. Також ОТП БАНК фінансує купівлю сільськогосподарської землі та спільно з ЄБРР пропонує програми з кешбеками для інвестицій в енергоефективне обладнання. Детальніше про продукти фінансування – за посиланням.