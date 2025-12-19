Місія – життя: EVA спрямувала на допомогу армії 97 млн грн

У центрі стратегії соціальної відповідальності EVA – системна підтримка військових. Національна мережа магазинів краси та здоров’я інтегрує допомогу тим, хто захищає країну, у власну модель розвитку, формуючи новий стандарт відповідального бізнесу в Україні.

Повномасштабна війна докорінно змінила уявлення про роль бізнесу в державі. Допомога армії перестала бути ситуативною благодійністю й набула ознак послідовної, довгострокової роботи – з чітким плануванням, партнерствами та вимірюваними результатами. EVA відповіла на цей виклик, вибудувавши власну екосистему підтримки Збройних сил України. Вона охоплює участь у загальнонаціональних ініціативах, реалізацію партнерських проєктів із благодійними та громадськими організаціями, адресну допомогу за запитами підрозділів Сил оборони та, зокрема, підтримку мобілізованих працівників компанії.

В основі підходу – усвідомлення того, що корпоративна відповідальність бізнесу у воєнний час є інвестицією в національну стійкість. Саме тому EVA інтегрувала підтримку військових у щоденні бізнес-процеси – від взаємодії з фондами до залучення клієнтів у спільні ініціативи. За майже чотири роки війни мережа спрямувала на потреби армії понад 97 млн грн, із яких понад 23 млн грн – у 2025 році. За цими цифрами стоять не лише фінансові внески, а й передане обладнання, спорядження, гуманітарна допомога, а також партнерські формати, що передбачають матеріально-технічне забезпечення та підготовку військових фахівців. Усі ці ініціативи об’єднали бізнес, благодійний сектор і клієнтів навколо спільної мети – зміцнення обороноздатності країни.

Сила партнерств і принцип результату

Від перших днів повномасштабного вторгнення в EVA діє чіткий принцип: допомога має давати відчутний результат. Компанія долучається до масштабних загальнонаціональних зборів, спрямованих на посилення української армії. Серед них – Black Box та «Єдність» фонду «Повернись живим», а також цьогорічний «Єдинозбір» Фонду Сергія Притули, який об’єднав десятки бізнесів і мільйони українців.

Кошти, зібрані в межах проєктів EVA разом із фондами-партнерами та клієнтами, регулярно трансформуються у конкретну допомогу для фронту: позашляховики й броньовані авто, мотоцикли для мобільних груп, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, обладнання для зв’язку та комп’ютерну техніку.

Кожна ініціатива EVA будується за проєктним принципом – із чітко визначеною метою та практичним результатом. Прозорість процесів дозволяє клієнтам бачити, як їхні внески працюють на спільну справу. Завдяки цьому EVA стала платформою, що об’єднала вже 7 мільйонів українців навколо підтримки Сил оборони.

Жінки на фронті: підтримка, видимість і рівність

Підтримка жінок у війську є важливою складовою стратегії соціальної відповідальності EVA. Сьогодні в лавах Збройних сил України служать понад 70 тисяч жінок, однак значна частина стандартів досі орієнтована на чоловіків – від форми та амуніції до уявлень про військові спеціальності. Разом із профільними фондами та громадськими організаціями EVA працює над тим, щоб змінювати цю ситуацію.

Першим кроком став спільний із фондом «Дігнітас» проєкт «На захисті краси України», у межах якого 100 військовослужбовиць опанували професію аеророзвідниць – одну з ключових спеціальностей сучасної війни – та отримали відповідне спорядження для ефективного виконання бойових завдань.

У 2025 році компанія запустила масштабну соціальну ініціативу «Місія – життя» разом із ГО «Землячки». Проєкт зібрав 9,2 млн грн, що дозволило забезпечити 184 бойові медикині повноцінними комплектами екіпірування, адаптованого під жіночу анатомію. Таке спорядження не лише захищає, а й не заважає під час роботи в бойових умовах. Важливою складовою ініціативи стала також широка комунікаційна кампанія.

«Проєкт “Місія – життя” по-своєму особливий для нас, – підкреслює Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму EVA та EVA.ua. – Це не просто забезпечення медикинь необхідним спорядженням. Це масштабна кампанія, покликана привернути увагу до ролі жінок на фронті. Їхній внесок і їхні потреби досі залишаються недостатньо помітними. Для нас цей проєкт – про гідність, рівність і вдячність захисницям».

Допомога без пауз: волонтерські ініціативи та підтримка своїх

Окремий напрям корпоративної соціальної відповідальності EVA – волонтерські ініціативи, запроваджені з перших днів повномасштабної війни. Ключову роль у цьому відіграє «Оперативний штаб», який фінансується коштом компанії та забезпечує допомогу у вигляді товарів з асортименту EVA за запитами підрозділів Сил оборони, медичних закладів та інших інституцій. За час його роботи було опрацьовано понад 770 звернень, із них понад 180 – у 2025 році. Загальний обсяг такої допомоги становить близько 7,7 млн грн.

Окремим напрямом турботи стало забезпечення поранених військових, які проходили лікування в лікарні імені Мечникова в Дніпрі, повноцінними комплексними обідами. Ініціатива тривала понад три роки: щодня, без вихідних, на потужностях ресторану для співробітників у центральному офісі компанії готували страви та доставляли їх до лікарні.

Компанія також реалізує програму адресної допомоги власним мобілізованим працівникам – відповідно до запитів забезпечуючи їх формою, амуніцією, необхідною технікою та транспортом.

З 2025 року EVA фінансово підтримує діяльність «Хартія-Хабу» в Дніпрі – простору для військових, волонтерів і цивільних, де відбуваються лекції, майстер-класи, кіноперегляди та дискусії, присвячені Україні, війську та питанням безпеки. Це інвестиція в соціальну стійкість громади, що живе під постійним тиском війни.

«Як бізнес із Дніпра, ми не могли пройти осторонь ініціативи, яка формує суспільну відповідальність і взаємодію цивільних із військовими в нашому рідному місті. Саме тому EVA системно підтримує “Хартія-Хаб”, а також підрозділ “Хартія” безпосередньо», – підсумовує Олександра Гнатик.

Від цифр – до спільної відповідальності

Від початку повномасштабного вторгнення EVA реалізувала вже 29 соціальних проєктів у напрямах підтримки війська, цивільних, постраждалих від російської агресії, дітей і навіть притулків для тварин. Разом із клієнтами компанія спрямувала на допомогу понад 124 млн грн. Водночас у EVA переконані: соціальну відповідальність неможливо виміряти лише грошима, переданими товарами чи технікою. Її передусім визначає готовність тисяч працівників і мільйонів клієнтів докладати власні зусилля й частку своєї душі до спільної перемоги.

У 2026 році EVA продовжить оборонні та соціальні ініціативи в межах корпоративної стратегії сталого розвитку. Адже прагнення компанії допомагати, бути поруч і брати відповідальність у найскладніші часи залишається незмінним.