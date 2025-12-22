Забудовник "Синергія" та його житловий комплекс стали переможцями у двох номінаціях "Вибору року 2025"

Флагманський проєкт компанії — «Синергія Сіті» — у 2025 році отримав відзнаку як житловий комплекс бізнес-класу в передмісті Києва, а Будівельна група “Синергія” — як девелоперська компанія року в передмісті Києва.

Чому це працює? Український ринок нерухомості поступово змінюється: покупці більше не шукають просто квадратні метри — вони обирають середовище для життя. Саме на цьому 15 років зосереджується Будівельна група «Синергія» . Компанія послідовно розвиває проєкти як цілісні міські простори — з продуманою інфраструктурою, щоденними сценаріями та увагою до людей. Це підхід, який формується з досвіду, рішень і відповідальності, а не з випадкових успіхів.

Відео дня

Безбар’єрність як базовий принцип

У «Синергія Сіті» безбар’єрність закладена на рівні планування. Пішохідні маршрути без різких перепадів висот, логічна навігація, доступні входи до будинків і дворів — рішення, які однаково працюють для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, літніх мешканців та дітей. Поруч із будинками та всередині грамотно організоване освітлення, передбачені тактильні смуги, а у дворах комплексу відсутній автомобільний рух.

Інфраструктура робить житло таким, у якому дійсно залишаються на роки

Поруч готується до реалізації проєкт школи у партнерстві з відомою мережею приватних шкіл, є дитяча і спортивна інфраструктура, зони відпочинку, терапевтичний сад з пахощами і альтанками. Дитячий майданчик від українського виробника спроєктований за міжнародними стандартами разом із педагогами та психологами.

Тут діти різного віку мають змогу взаємодіяти, навчатися домовлятися й співіснувати в спільному просторі. Безпечні матеріали, каучукове покриття та інтеграція в ландшафт роблять майданчик доступним і комфортним для всіх користувачів.

Самодостатній район, де сконцентровані необхідні сервіси

Ще один принцип — максимальна концентрація щоденних сервісів у межах району. У «Синергія Сіті» працюють супермаркети, кафе, фітнес-центр, ресторани, барбершопи. Це зменшує потребу у щоденних поїздках до Києва та знижує транспортне навантаження, що критично важливо саме для передмість.

Тут не лише привітно, а і цікаво. Святкування традиційних дат, релігійних свят, дитячі заходи, такі, як пінні вечірки, вечір ілюзіоністів, “Місто професій”, нагородження “Відмінників “Синергії”, кінопокази, зустрічі книжкового клубу та лекції для мам працюють як інструмент формування горизонтальних зв’язків. У довгостроковій перспективі саме це визначає стійкість спільноти.

Девелопмент як соціальна відповідальність

Поза межами будівництва компанія реалізує соціальні ініціативи: у 2025 році «Синергія» спрямувала 7,5 млн грн на підтримку ЗСУ та долучилася до масштабного благодійного збору для Третього армійського корпусу, передавши квартиру в ЖК «Синергія Київ» для розіграшу. Окремий напрям — інвестиції в освіту й культуру, які девелопер підтримує системно: співпраця з МУР, з премією ім. П. Тичини, майстрами народних ремесел та співаками. Такий підхід інноваційний, він виходить за рамки функцій, які усі звикли бачити у ЖК. Це спочатку дивує, а потім стає частиною міської культури. Організація дозвілля створює потужне доброзичливе ком’юніті, за що девелопер і отримав народне визнання.

Ліцензія №56-Л видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 25 вересня 2018 року. Реєстраційний запис №2013055114 від 1 листопада 2018 року. Дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ113191900325 від 9 липня 2019 року виданий Держаною архітектурно-будівельною інспекцією України. Договір про право забудови земельної ділянки (договір суперфіцію), серія та номер 01-2018, виданий 16 травня 2018, видавник: сторони за договором. Згідно ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель" цей будинок належить до класу енергоефективності "С".