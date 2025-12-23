Вениамин Кучинка об экологии, устойчивом развитии и будущем, которое мы строим сегодня

В ХХІ веке строительство стало так называемым этическим выбором. Как мы возводим здания, какими материалами пользуемся и что оставляем после себя — все это определяет, в каком мире будут жить следующие поколения.

Вениамин Кучинка, предприниматель, который более десяти лет работает на строительном рынке, считает, что действовать по принципам устойчивого развития — это обязанность каждого сознательного специалиста, деятельность которого тесно связана с экологическими вопросами. И именно ответственные компании формируют сегодня новую архитектуру Европы.

За годы работы в Чехии Вениамин получил репутацию предпринимателя, который сочетает практический опыт и современные европейские стандарты. Его компания выполняла проекты для крупных застройщиков и международных компаний.

Такие контракты стали возможными благодаря тому, что компания Кучинки придерживается требований сертификаций BREEAM и LEED, которые определяют экологичность и энергоэффективность современных зданий в Европе.

По словам Вениамина, изменение подхода к строительству — это необходимость в современных условиях. Климат меняется, ресурсы исчерпываются, а города становятся все более плотными. В такой ситуации каждый новый объект либо добавляет проблем, либо адаптируется и становится частью инновационных решений. И выбор зависит от тех, кто сегодня проектирует, строит и принимает решения на строительных площадках.

От экономии к ответственности

Еще недавно понятие "эко" в строительстве сводилось к энергосбережению. Основными направлениями были установка современных окон для уменьшения теплопотери зимой и потребления энергии на отопление, и утепление фасадов, которое позволяло поддерживать стабильную температуру внутри здания без лишних затрат ресурсов. Оптимизация коммунальных расходов считалась главным критерием "эко" подхода в строительстве. Но сегодня этого уже недостаточно. Современная экологичность в строительстве означает сознательное использование ресурсов, например подбор сертифицированных материалов с низким углеродным следом, продуманную логистику без лишних перевозок, повторное использование строительных отходов и проектирование объектов так, чтобы они потребляли меньше энергии на протяжении всего своего существования.

Кучинка объясняет:

"Экологическое строительство начинается еще на этапе проектирования от выбора материалов до их утилизации. Использование переработанного сырья, водосберегающие системы и сокращение бетонной нагрузки стали обыденной практикой для сознательных строительных компаний".

Отдельное внимание уделяется управлению строительными отходами. Вместо того, чтобы просто вывозить все на свалку, команда Кучинки сортирует материалы еще на рабочем объекте: металл идет на переработку, дерево — на производство паллетов или биотоплива, а бетон можно измельчить и использовать как наполнитель.

К тому же, его команда сотрудничает с производителями, которые внедряют низкоуглеродистые материалы и безопасные клеи, сокращая вредные выбросы. Эти простые правила уменьшают расходы и меняют культуру отрасли в целом.

Вениамин приводит конкретный пример: при реализации одного из проектов в Праге команда заменила традиционный бетон на смесь с добавлением переработанного материала. Это позволило снизить углеродный след на 15% без потери прочности конструкции. Такие решения постепенно становятся нормой, ведь они выгодны не только экологически, но и экономически — современные технологии позволяют сокращать расходы на энергию и обслуживание в течение всего срока эксплуатации здания.

Города, которые дышат

В современных европейских городах акцент сместился с количества возведенных объектов на качество среды и ее влияние на жизнь жителей. В Праге, где сейчас реализует проекты компания Кучинки, все больше девелоперов ориентируются на зеленые стандарты, например LEED, BREEAM, Energy Star.

Стеклянные фасады, которые еще несколько лет назад считали показателем современной архитектуры, сегодня все чаще уступают место энергосберегающим решениям. Избыток стекла перегревает здания летом, увеличивает расходы на кондиционирование и ухудшает энергоэффективность сооружения. На смену им приходит смешанная архитектура — камень, керамика, натуральное дерево, мягкие кровли, которые впитывают дождевую воду. Такое строительство возвращает городам способность "дышать", создает микроклимат, уменьшает тепловую нагрузку, формируя новый тип пространства, где люди чувствуют себя комфортно.

Вениамин также обращает внимание на важность интеграции зеленых зон в городскую застройку. Сегодня это полноценные функциональные элементы инфраструктуры, ведь деревья очищают воздух, зеленые крыши снижают температуру внутри зданий, а вертикальные сады на фасадах поглощают шум и создают естественную вентиляцию. В Праге такие подходы уже не редкость — они постепенно становятся стандартом для новых жилых комплексов и офисных центров.

Лидерство через собственный пример

Кучинка говорит, что экологичность проявляется через будничные решения, которые его команда принимает ежедневно. Они стараются работать так, чтобы не оставлять лишнего после себя: используют местные материалы, сортируют отходы, продумывают логистику, чтобы меньше возить технику и тратить горючее.

Вениамин также отмечает важность образования и коммуникации внутри команды. Не все рабочие сразу понимают, зачем сортировать отходы или почему стоит выбирать один материал вместо другого. Компания регулярно проводит короткие обучения, объясняет логику принятых решений и поощряет инициативы снизу. Такие подходы постепенно меняют саму отрасль, ведь теперь на первый план выходит качество и ответственность.

Будущее, которое формируется сегодня

Кучинка убежден, что каждое здание, которое мы возводим сегодня, — это послание будущим поколениям. То, что создается сейчас, будет определять качество жизни тех, кто придет после нас. Именно поэтому каждое решение в строительстве должно быть взвешенным, ответственным и транслировать заботу о мире, в котором мы все живем. И этот выбор делается на уровне ежедневных решений строительных предпринимателей.

Он не идеализирует ситуацию и признает, что полностью экологического строительства пока не существует. Но движение в этом направлении — уже большой шаг. Каждый проект, реализованный с вниманием к окружающей среде, становится примером для других. И именно так, шаг за шагом, отрасль меняется изнутри.