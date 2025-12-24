Ольга Мурашко: як медичний підхід змінює індустрію перманентного макіяжу

В індустрії перманентного макіяжу, де естетика безпосередньо пов’язана з безпекою та здоров’ям шкіри, дедалі більшого значення набуває науковий і системний підхід. Однією з ключових експерток, які формують нові стандарти PMU на міжнародному рівні, є Ольга Мурашко — Master Permanent Makeup Artist, PMU Educator та міжнародна суддя професійних чемпіонатів.

Родом з України, сьогодні Ольга живе та працює у США, у штаті Вашингтон, де обіймає посаду Senior PMU Specialist у студії Royal Brows. Її професійна діяльність охоплює клінічно орієнтовану практику перманентного макіяжу, розробку авторських технік, навчання майстрів та експертне суддівство провідних галузевих змагань у Європі та Північній Америці.

2025 рік став знаковим у її кар’єрі: Ольга здобула перше місце на World Beauty Championship XIV в Іспанії, а також увійшла до Top-10 Permanent Makeup Stylists Worldwide за версією IBA Beauty Awards XXII. Крім того, вона неодноразово посідала призові місця на America Beauty Master Festival у США, що остаточно закріпило її статус однієї з провідних PMU-спеціалісток світового рівня.

Шлях у професію для Ольги розпочався не з трендів, а з глибокого інтересу до анатомії шкіри та естетики обличчя. Аналізуючи причини ускладнень, нестабільних результатів і постпроцедурних проблем, поширених в індустрії, вона дійшла висновку, що класичний підхід до PMU потребує переосмислення. Так була розроблена авторська техніка Silk Touch Eyeliner — метод, заснований на дерматологічних принципах, контрольованій глибині імплантації пігменту та мінімальній травматизації тканин.

Ця техніка дозволяє працювати навіть зі складними типами шкіри, віковими змінами та медичними обмеженнями, забезпечуючи прогнозований і довготривалий результат. Саме поєднання естетики та клінічної логіки стало ключовою відмінною рисою підходу Мурашко.

Професійна спільнота високо оцінює її внесок. Ольга є Board Certified Permanent Makeup Artist (Gold Standard) Американської академії мікропігментації — однієї з найавторитетніших професійних організацій у США. Цей статус вимагає складання іспитів, підтвердження практичного досвіду та суворого дотримання стандартів безпеки. Також вона є членкинею Eurasian Beauty Guild на рівні senior membership, що підкреслює її міжнародне визнання.

Окремим напрямом діяльності є суддівство професійних чемпіонатів. У 2025 році вона виступала міжнародною суддею World Beauty Championship, America Beauty Championship та PMU Skills Online Tournament. У цій ролі Ольга оцінює не лише візуальний результат, а й техніку виконання, безпеку процедур та відповідність робіт професійним стандартам, безпосередньо впливаючи на розвиток індустрії та формування нових критеріїв якості.

Значну частину своєї роботи Ольга присвячує освітній та менторській діяльності. Вона розробляє навчальні програми, допомагає майстрам вибудовувати стійку й етичну практику, а також активно просуває впровадження медичних стандартів у PMU-практику в США. Її експертна позиція була висвітлена й у профільних медіа: у виданні Healthcare Business Today вийшла публікація про те, як Ольга інтегрує медичну науку в перманентний макіяж.

«Для мене перманентний макіяж — це не просто візуальний ефект, а відповідальність за стан шкіри та результат, який має залишатися якісним і безпечним упродовж багатьох років», — зазначає експертка.

У найближчих планах Ольги Мурашко — розширення міжнародної освітньої присутності, участь у глобальних професійних проєктах і подальший розвиток PMU як medical-adjacent дисципліни. Її місія — підвищити стандарти безпеки, професіоналізму та етики у сфері перманентного макіяжу, наблизивши індустрію до медичних протоколів якості та довіри.