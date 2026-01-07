Терехов обратился к Кабмину и Раде за поддержкой для малого и среднего бизнеса

В нынешних реалиях существует необходимость формирования отдельной, системной государственной политики поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе на прифронтовых территориях.

Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ), мэр Харькова Игорь Терехов.

"Поддержка малого и среднего бизнеса в прифронтовых громадах — это не уступки и не привилегии. Это прагматичное государственное решение, без которого невозможно сохранить экономику, рабочие места и жизнь людей, которые живут вплотную к войне", — подчеркнул он.

Так Игорь Терехов резюмировал совместное заявление более 300 участников возглавляемой им Ассоциации. Громады выразили обеспокоенность инициативами по усилению налогового и регуляторного давления на малый и микробизнес, в частности, планами введения обязательной уплаты 20% НДС для физических лиц-предпринимателей с годовым оборотом более 1 млн грн.

По убеждению главы АПМГ, такие решения в условиях войны могут иметь обратный эффект — привести к тенизации экономики, закрытию бизнесов, росту безработицы и потере экономической устойчивости, в том числе и прифронтовых громад.

Игорь Терехов подчеркнул, что малый и средний бизнес является не только элементом экономики, а основой жизнеспособности территорий. Именно он обеспечивает большинство рабочих мест, доступ к базовым товарам и услугам, наполнение местных бюджетов и непосредственно влияет на демографическую устойчивость громад.