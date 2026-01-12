Ситуация вокруг супругов судей Андрея Анохина и Леси Будзан снова оказалась в центре внимания медиа.

В последние недели большинство телеграмм-каналов и интернет-изданий сообщают, что Высший антикоррупционный суд рассматривает гражданское дело по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, пишет Oboz.ua.

В то же время в судейской среде это дело рассматривают значительно шире — как следствие многолетнего внутреннего конфликта, который вышел за пределы профессиональных дискуссий и, по утверждениям источников, приобрел признаки системного давления.

По имеющейся информации, все началось с детального мониторинга образа жизни судьи Андрея Анохина. Впоследствии прокурор обратился с иском к ВАКС относительно квартиры в Киеве, приобретенной в 2022 году Анохиным совместно с братом и Лесей Будзан. В иске отмечается, что стоимость жилья и паркоместа (чуть более 3 миллионов гривен) могла быть заниженной.

Параллельно в медиа появилась серия публикаций критического характера в отношении супругов. Коллеги судей на условиях анонимности утверждают, что речь идет о масштабной информационной кампании, направленной на формирование негативного репутационного образа Анохина и Будзан.

Как рассказывают собеседники в судейских кругах, первопричины нынешней ситуации следует искать еще в 2021 году. Именно тогда, по их словам, между Андреем Анохиным и тогдашней главой Подольского районного суда Киева Мариной Шаховниной возник громкий конфликт, связанный с распределением административных должностей в суде.

Судейский конфликт, антикоррупционное дело и обвинения в давлении: что известно об истории Анохина и Будзан Фото: OBOZ.UA

Источники отмечают, что на тот момент Марина Шаховнина фактически занимала административную должность без полномочий, а противостояние между сторонами имело затяжной и принципиальный характер.

Ситуация, по словам собеседников, получила новое развитие в 2023 году, когда Марина Шаховнина стала кумой бывшего первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрея Синюка. Последний ранее фигурировал в публикациях, в частности в связи с расследованием об утечке информации по делу "Мидас".

Именно после этого, утверждают источники, активизировались процессуальные действия в отношении Анохина — в частности инициирование мониторинга образа жизни и подготовка иска в ВАКС.

После служебного расследования и журналистского расследования издания "Украинская правда" Андрей Синюк покинул должность, написав заявление по собственному желанию. Впрочем, по словам источников, это не остановило процесс.

Сейчас процессуальное руководство по делу осуществляет прокурор Александр Сабада. Собеседники утверждают, что именно он продолжает представлять интересы САП в этом деле. В судейских кругах озвучивают различные версии возможной мотивации такой активности: от карьерных перспектив до личных обстоятельств, однако ни одна из них пока не имеет публичного подтверждения.

Источники, приближенные к судейской среде, характеризуют события как целенаправленную кампанию по дискредитации супругов. По их словам, конечной целью может быть устранение Андрея Анохина из профессии и формирование устойчивого образа коррупционера, независимо от результатов судебного разбирательства.

При этом собеседники подчеркивают: сама суть спора сводится к разногласиям в оценке стоимости имущества, которое имеет гражданско-правовой характер и находится на рассмотрении суда.

Сейчас по делу продолжается подготовительное судебное заседание. Общественный интерес к нему растет, так же как и количество публикаций в медиа. Станет ли этот процесс прецедентом в практике антикоррупционных производств или же примером внутренних судейско-прокурорских конфликтов во время полномасштабной войны, покажет дальнейшее рассмотрение в ВАКС.