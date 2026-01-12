В Третий корпус перешел весь состав патронатной службы бригады "Магура"

Екатерина Цимболинец "Цифра" возглавила патронатку 125-й ОВМБр. В Третий армейский корпус она перешла вместе с командой. До этого "Цифра" возглавляла патронатку 47-й бригады "Магура". Оставила должность из-за того, что служба существовала "вопреки, а не благодаря поддержке внутри".

"Мы выбрали для себя тех, кто откликнулся в нашем сердце больше всего. По стечению обстоятельств, эта бригада также начинает свою новую историю, как и мы. Моя команда отныне имеет честь быть частью одной большой семьи 125-й ОВМБр в составе Третьего армейского корпуса", — написала она в Instagram, передает "Цензор.НЕТ".

Команда "Цифры" уже начала работать над сопровождением раненых, освобожденных из плена и родных без вести пропавших, пленных и погибших военнослужащих. Патронатка 125-й бригады станет составляющей корпусной Патронатной службы "Ангелы".

"Третий армейский корпус открыт для инициативных военных, которые не могут реализовать свои инициативы в собственных подразделениях. Чтобы эти классные инициативы не погибали, присоединяйтесь — мы поделимся опытом, дадим возможность развиваться и строить новую человекоцентричную армию", — отметила Елена "Гайка" Толкачева, основательница и командир "Ангелов".

Напомним, ранее новоназначенный командир 125-й бригады Владимир Фокин анонсировал перезагрузку работы с личным составом и семьями военных: бригада переходит на стандарты Третьей штурмовой.