Новые кадры или "старые связи"? Кадровый вопрос в Днепропетровской ОГА вызвал резонанс

В Днепропетровской областной военной администрации возникла дискуссия вокруг возможного кадрового назначения, которое связывают с представителями бывших пророссийских политических кругов.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил бывший глава Луганской ОГА Георгий Тука.

По его словам, новоназначенный глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа якобы рассматривал кандидатуру Андрея Баско на должность заместителя. Тука утверждает, что Баско ранее был вовлечен в политические и бизнес-процессы в Днепре в начале 2000-х годов и имел связи с влиятельными фигурами того периода.

Как отмечает Тука, в то время Баско находился в кругу лиц, связанных с Загидом Красновым и Олегом Царевым, который в дальнейшем был осужден за государственную измену. Речь идет, по утверждению автора сообщения, об участии во внутренних управленческих и организационных процессах в городе.

"Период характеризовался системным выводом земельных участков и коммунального имущества из публичной сферы в частные руки. В этой схеме Баско выполнял техническую роль, обеспечивая операционную часть перераспределения городских активов", — высказал мнение Тука.

Он также заявил, что Баско был вовлечен в деятельность, связанную с рынком наружной рекламы в Днепре, в частности на сеть билбордов, связанных с политической силой "Громадська сила", а также руководил информационными активами Загида Краснова, обеспечивая ему медийное сопровождение.

Отдельно экс-глава Луганской ОГА вспомнил события местных выборов 2020 года, когда Баско, по его словам, занимал должность заместителя председателя окружной избирательной комиссии по квоте БЮТ и фигурировал в публичных конфликтах вокруг организации избирательного процесса.

Также Тука напомнил, что брат Загида Краснова — Рамиз Габибуллаев — является депутатом от партии "Единая Россия" в Дагестане, назвав это показательным для понимания круга связей фигурантов.

Кроме того, автор сообщения упомянул о назначении Баско в 2021 году на руководящие должности в областном управлении ГФС, обратив внимание на отсутствие у него соответствующего профильного опыта.

По убеждению Туки, попытка возвращения Баска во власть требует отдельной оценки со стороны государственных органов. Он отметил важность тщательной проверки должностных лиц, особенно в условиях военного времени и в регионе, который постоянно подвергается российским обстрелам и работает на нужды обороны.