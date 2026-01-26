Терехов: Обеспечение людей качественным жильем должно стать приоритетом восстановления и развития страны

Жилищные программы должны стать двигателями восстановления Украины, и начинать их воплощение нужно уже сейчас.

Об этом заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов. В своей заметке в соцсетях он отметил, что главным свойством таких программ должна быть доступность для людей.

"Уже сейчас очевидно, что проблема обеспечения людей комфортным, теплым и удобным жильем в ближайшие годы будет задачей номер один. Тяжелая ситуация с жилищным фондом, разрушенное, изношенное, старое жилье, которое не выдерживает в кризисных ситуациях — проблема многих украинских городов и миллионов семей. Поэтому начинать нужно уже сейчас", — подчеркнул Терехов.

Он добавил, что во многих странах, которые находились в состоянии войны или глубокого экономического кризиса именно жилищные программы становились двигателями восстановления.

"Так было в Австрии после первой мировой. После второй мировой путем внедрения крупных жилищных программ для населения шли Великобритания и Западная Германия. В 90-х годах прошлого века в Восточной Германии после объединения осуществили масштабную жилищную реконструкцию. Во многих домах провели смену коммуникаций, окон, утепление и даже расширили общую площадь квартир. Старые дома стали комфортным жильем", — рассказал мэр Харькова.

По его словам, сейчас есть много примеров жилищных программ, которые можно взять за основу и обеспечить их реализацию у нас, в Украине. Но надо придерживаться определенных условий.

"Главное — обеспечить доступность программы для людей. Чтобы семьи могли привлекать финансовые ресурсы на покупку и ремонты на долгий срок, не менее 15-20 лет, и под "подъемные" проценты, которые бы не превышали стоимость арендной платы в среднем по региону. Убежден, что комфортное жилье для людей с теплом и светом станет одновременно и символом, и одной из главных задач экономического восстановления и развития", — констатировал Игорь Терехов.