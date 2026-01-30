Приобщение Буданова к переговорной группе повысило статус переговоров, — УП

Новый официальный статус Кирилла Буданова в составе украинской делегации существенно повысил уровень переговоров с Россией и повлиял на изменение их формата.

Такое мнение высказал заместитель главного редактора "Украинской правды" Евгений Будерацкий в подкасте "Клятые вопросы" Федора Попадюка, комментируя последние события российско-украинской войны.

По мнению журналиста, именно обновление состава украинской делегации и появление Буданова в ней стали ключевым фактором, который заставил Кремль изменить и собственную переговорную команду.

"Из переговорного процесса был фактически устранен Владимир Мединский, а идеологические и исторические нарративы отошли на второй план. Зато переговоры стали более предметными и сосредоточенными на практических вопросах", — пояснил Будерацкий.

Отдельно он обратил внимание на роль главы российской делегации Игоря Костюкова — высокопоставленного представителя ГРУ, который входит в ближайшее окружение Владимира Путина и имеет к нему прямой доступ.

"Участие Костюкова свидетельствует о повышении статуса переговоров и о том, что Москва вынуждена была выставить контрагента, соизмеримого с Будановым. Основной фокус переговоров — военные вопросы: возможные параметры прекращения огня, действия сторон в случае деэскалации, контуры потенциальных буферных зон, отвод сил и другие практические аспекты. Речь идет фактически о большинстве пунктов возможного соглашения, которые требуют профессионального военного обсуждения", — аргументировал логику подобных изменений журналист.

По информации заместителя главного редактора "УП", военные, среди которых представители разведки и спецслужб с обеих сторон, имели и раньше менее публичные контакты. Впрочем, сам факт того, что эти группы были выдвинуты на передний план во время последнего раунда переговоров, свидетельствует об изменении подхода к переговорному процессу и может повлиять на его дальнейший ход.

В то же время Будерацкий предостерег, что говорить о полноценных мирных переговорах пока рано. Внутри российской политической системы, по его словам, сохраняются противоречивые сигналы, в частности публичные заявления о готовности "вести войну до конца", что свидетельствует о попытке Кремля затягивать время, не меняя своих стратегических целей.