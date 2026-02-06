Терехов отметил повышение доступности ипотеки и внедрение действенных механизмов социальной аренды

Украинцам нужен дом, поэтому в стране должна заработать полноценная государственная программа строительства и реновации жилья.

Это подчеркнул мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов по результатам форума АПМГ. Отдельно он призвал не оказывать давление на бизнес новыми налогами.

"Есть три вещи, которые для каждого из нас, для каждого украинца, равны слову "жизнь". Энергетика — это жизнь. От нее напрямую зависит функционирование критической инфраструктуры, устойчивость мегаполисов и возможность для людей оставаться дома, а не выезжать из страны. Экономика — это жизнь. Ведь это рабочие места, зарплаты и налоги, идущие, в том числе, и на поддержку наших Вооруженных Сил. Безопасность — это жизнь. В буквальном смысле. Именно защита этих трех основ была в центре работы форума Ассоциации прифронтовых городов и громад", — рассказал Терехов.

По его словам, для обеспечения жизнедеятельности громад в условиях войны нужны решения на государственном уровне — власть должна взять на себя финансирование и защиту объектов реконструкции, поддержку децентрализации генерации тока и т.д.

"Отдельным блоком должна стать государственная программа строительства и реновации жилья. Украинцам нужен дом. Поэтому мы настаиваем на повышении доступности ипотеки и внедрении действенных механизмов социальной аренды", — подчеркнул глава АПМГ.

Что касается экономики то здесь он призвал не только помогать — но и не мешать работать бизнесу на местах.

"Мы подчеркиваем: никакого давления на бизнес в зонах боевых действий! Ни новых налогов, ни сборов. Предприниматели, которые остались работать здесь, под сиренами и обстрелами, — это не "резерв бюджета". Это фундамент устойчивости регионов. Если их сломать, они просто закроются", — подчеркнул Игорь Терехов.