На переговорах россияне пытаются выторговать Донецкую область, хотя на данную минуту не контролируют полностью даже Луганскую.

Об этом в интервью Елене Фроляк заявил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

"Они стесняются сказать, что три населенных пункта Луганской области под контролем Третьего корпуса. Они врут своим руководителям, врут своей стране, но они на данную минуту не захватили в полной мере даже всю Луганскую область. Мы все еще контролируем ровно те же населенные пункты, которые контролировали в 2025-м году и даже в 2024-м", — сказал комкор.

Подразделения корпуса также продолжают оборонять Лиман — стратегически важный город Донецкой области, которому пророчили скорую оккупацию еще осенью 2025 года.

"К большому сожалению, мы потеряли за это время частично или полностью несколько городов. А Лиман, который [многие] ожидали мы потеряем в сентябре, все еще стоит", — добавил Билецкий.

Третий корпус имеет самую длинную в Силах обороны полосу и воюет против трех армий РФ, которые входят в соединения группы армий "Запад", — 1-й танковой, 20-й и 25-й общевойсковых армий. Несмотря на значительное численное превосходство противника, полосу корпуса Билецкий назвал самой стабильной на фронте.

В частности, благодаря успешной тактике противодействия инфильтрации — эшелонирование средств наблюдения и поражения, а также создание и подготовка мобильных резервов для уничтожения пехоты, которая сумела добраться до тыла.

По словам Билецкого, все очаги вражеской инфильтрации корпус уничтожает в течение 2-3 суток.