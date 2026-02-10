Суд по-родственному: Богуслаева судит судья, чей брат более 10 лет в статусе нерассмотренного дела

Юрист называет поведение работников суда фарсом.

В Киеве состоялось заседание по делу Вячеслава Богуслаева, который находится под стражей уже четвертый год без альтернативной меры пресечения. Несмотря на сразу два заявления стороны защиты суд отказал в отводе председательствующей судьи Ады Педенко, пишет Telegraf.

Детали рассказал адвокат и партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. По его мнению, суд над пенсионером Богуслаевым сейчас превратился в фарс, ведь правоохранители даже не пытаются следовать букве закона.

Всего защита, говорит Кравец, подавала два заявления об отводе.

Первая — касалась определения залога. Сейчас Вячеслав Богуслаев находится под санкциями, что подтверждается письмом НБУ, его имущество конфисковано. Поэтому он не способен внести за себя залог (даже с помощью третьих лиц), который все равно назначен судом. Однако на заседании отказались это принимать как достаточную причину для отвода председательствующей судьи.

Вторая попытка отвода касалась сомнений в беспристрастности и независимости судьи Ады Педенко.

"Выяснилось, что брата председательствующей судят уже не первый год за якобы дачу взятки судьям Соломенского районного суда города Киева, где сейчас судят и Вячеслава Богуслаева. При этом, как орган досудебного следствия, так и орган прокуратуры, те же, что и по делу Богуслаева", - сообщил адвокат.

Он также отметил, что председательствующая имеет внепроцессуальное общение с прокурором, что прокурор не возражал. Отметим, Общественный совет добродетели в 2023 году предоставил заключение, что есть обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии судьи Педенко Ады Михайловны критериям добродетели и профессиональной этики.

Однако несмотря на все доводы защиты в отводе было отказано.

Кравец также добавил, что во время заседания сторона обвинения предоставила только одного свидетеля. При этом тот ранее был обвиняемым в этом же уголовном производстве, но заключил сделку со следствием. Интересно, что, как и все предыдущие опрошенные по делу, этот свидетель не подтвердил ни одного из обстоятельств обвинительного акта, а наоборот — опроверг их своими показаниями.

Кстати, суд, мотивируя окончанием времени на допрос, не рассматривал ходатайство о содержании Богуслаева под стражей.

"Создается впечатление в этом процессе, что суд уже даже не делает и вид осуществления судопроизводства, а приговор, без всяких доказательств уже написан", - резюмировал заседание Ростислав Кравец.