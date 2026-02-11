"Золотая эра" подходит к концу? Почему Винниковская табачная фабрика Козловского ищет инвестора, — СМИ

Последние недели по табачному рынку пошли слухи, что Винниковская табачная фабрика может сменить владельцев. Называют даже конкретную сумму, за которую нынешние владельцы готовы ее отдать — 170 миллионов долларов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Евгений Плинский. По его информации, некоторые потенциальные инвесторы ищут необходимую сумму в европейских финансовых учреждениях, передает ТСН.

И это понятно, ведь вкладывать свои средства в хоть и прибыльный, но рисковый объект мало кто из инвесторов решится. Именно поэтому ищут под это кредитный ресурс, — пишет журналист

Почему неизменные бенефициары фабрики готовы отказаться от нее

Плинский напоминает, что 53% нелегального рынка сигарет занимают изделия для duty free (сеть магазинов беспошлинной торговли в зонах международных аэропортов, морских портов или на пограничных пунктах пропуска). Половина из них — под брендом Compliment, которые производят Винники.

Відео дня

По скромным подсчетам, годовой доход фабрики составляет сегодня около 100 миллионов долларов. Вряд ли есть логика избавляться от такого актива, который, кроме стабильно растущих доходов, имеет усиленный иммунитет от правоохранителей, — отмечает журналист

Он добавил, что кроме этого, с начала полномасштабной войны в 2022 году именно Винниковская табачная фабрика якобы получила от правоохранительных структур негласную монополию на контрабанду сигарет в Европу. По данным журналиста, те, кто хочет заниматься промышленной контрабандой сигарет, получить на это негласное согласие от силовиков возможно только при условии вывоза сигарет, произведенных в Винниках.

Обратите внимание на все задержания сигарет европейскими таможенниками. Это будет, если не Compliment, то Lifa или Marvel. Вспомните даже эпизоды с контрабандой под прикрытием дипломатических грузов, которые организовали пограничники Дейнеко. Там тоже были исключительно Lifa и Compliment. При этом с украинской стороны задерживаются изделия всех других производителей или контрафакт, и почти никогда — продукция Винников. Магия, — пишет Плинский

Учитывая вышесказанное непонятно, почему бенефициары фабрики заговорили о возможной продаже актива. Ответ на этот вопрос еще предстоит выяснить, добавляет журналист и выдвигает два предположения.

Возможно, у бенефициаров возникло ощущение, что время "золотой эры" Винников подходит к концу? Что реформа БЭБ, перезагрузка таможни и последние активности НАБУ указывают на то, что пора сворачиваться, и лучше это делать именно таким образом, — рассуждает Плинский.

А возможно, добавляет он, контрабандное продвижение брендов фабрики в Европе идет настолько хорошо, что фабрику решили просто релокировать через продажу. Например, в Польшу или Венгрию.

Эти вопросы пока без ответа, но то, что на нелегальном табачном рынке происходят какие-то движения, — факт, — резюмировал Плинский

Кто владеет Винниковской табачной фабрикой

Стоит отметить, что сейчас официальный владелец "Национального производителя" (Винниковская табачная фабрика) — житель г. Винники Львовской области Руслан Бицкий, а директор — Ростислав Павлив. Хотя еще до конца 2022-го года официальным руководителем компании был Григорий Козловский.

Официально он вышел из состава учредителей, но его дочь София Максимец-Козловская владеет производственными помещениями фабрики. По информации "Телеграфа", Григорий Козловский все еще имеет влияние на ООО "Национальный производитель" и фактически является реальным владельцем компании.