"Идет процесс "развода"": сооснователь IT-Enterprise Владимир Михайлов заявил, что готов остановить суды при условии цивилизованного разделения бизнеса — Forbes

Сооснователь и акционер крупнейшего в Украине разработчика ERP-систем IT-Enterprise Владимир Михайлов заявил, что готов прекратить судебные процессы с бывшим партнером Олегом Щербатенко при условии подписания соглашения о цивилизованном разделении активов и прав. Об этом он рассказал в интервью Forbes Ukraine.

По словам Владимира Михайлова, корпоративный конфликт в группе IT-Enterprise перешел в стадию "развода", поскольку сотрудничество соучредителей больше невозможно. Михайлов отмечает, что инициированные им судебные процессы имеют целью защиту прав соучредителя и возвращение активов и имущественных прав в совместные компании.

Среди ключевых претензий, озвученных Михайловым, — вопрос прав на программные продукты и торговые марки: он утверждает, что узнал о действиях партнера по переоформлению/передаче прав без его согласования. Также Михайлов настаивает на проведении корпоративного аудита с привлечением независимых компаний и заявляет, что как бенефициар делал запросы на документы, но не получил их в предусмотренный законом способ.

Відео дня

Михайлов описывает "цивилизованный" сценарий разделения как стандартный для таких ситуаций: оба учредителя получают безотзывные имущественные права на все программные продукты, созданные за годы сотрудничества; стороны договариваются о совместном использовании или распределении торговых марок; совместные компании выполняют финансовые обязательства перед обоими учредителями; после чего происходит взаимный выкуп долей по согласованным ценам. После подписания договоренностей, по словам Михайлова, должны быть остановлены все суды.

Отдельно сооснователь сообщил Forbes, что развивает новый бизнес — компанию Clobbi, которая работает над SaaS-сервисами для производственных предприятий со встроенным ИИ и низкими требованиями к стоимости хостинга. По его словам, уже есть первые внедрения в Украине, а фокус новых продуктов — международные рынки.