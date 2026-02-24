Четвертая годовщина полномасштабного вторжения: какие мероприятия проводили украинские общины за рубежом

Сегодня четвертая годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину. По всему миру украинские общины проводят мероприятия, чтобы напомнить о войне, о наших пленных, похищенных детях, о простое обстрелы украинских городов, украинской энергетики, в частности, опасность для всей Европы во время таких обстрелов украинских АЭС.

В этом году украинское сообщество Барселоны провело "Неделю Украины", в мероприятиях и обсуждениях могли принять участие иностранцы. Это были и показы фильмов, и встреча с украинской писательницей Оксаной Забужко, и благотворительный забег. В воскресенье в центре города состоялась большая манифестация, где со сцены звучали рассказы о зверствах, которые творит Россия в Украине, организаторы призвали помогать Украине оружием и усилить санкции о российской федерации. На выступлении присутствовали Председатель парламента Каталонии, Генеральный консул Украины в Барселоне, Директор представительства Европейской Комиссии в Барселоне и другие.

Відео дня

Не обошлось и без скандалов. На манифестацию пришла пророссийская журналистка Ольга Шарий, которая находится под санкциями СНБО. Однако после попыток задать активистам провокационные вопросы, про права и обязанности с блогершей говорили уже испанские правоохранители.

На мероприятии собирали донаты, которые пойдут на поддержку Центра гражданских свобод.

В Париже на марш, посвященный четвертой годовщине полномасштабного вторжения, вышли около 5 тысяч человек. Главным лозунгом, который инициировал Всемирный Конгресс украинцев, стал "Верните украинских детей домой". Цель — привлечь внимание к проблеме депортированных детей. Участники несли фотографии пропавших украинцев. На площади Бастилия был организован палаточный городок франко-украинских ассоциаций, которые занимаются волонтерской деятельностью. В своих выступлениях французские политики выступали в поддержку нашей страны, всячески подчеркивая, что хотят видеть Независимую Украину членом Евоопейского сообщества.

Фото: Юлия Шипунова

Фото: Юлия Шипунова

В норвежском городе Гримстад в эти дни проходит выставка украинской инициативы Cossacks DNA, посвященная войне России против Украины и борьбе за сохранение культуры и национальной идентичности. Проект объединил художественные работы украинских иллюстраторов и личную историю военного и художника Святослава Поповича, который является автором концепции и куратором выставки. Мероприятие собрало местных жителей и представителей украинской общины, участие в открытии приняли мэр Гримстада. Донаты, собранные во время выставки, будут направлены на разработку беспилотных летательных аппаратов для подразделения ГСП-42 Национальной гвардии Украины, в котором служит Святослав Попович.

Фото: Святослав Попович, Владимир Туринский

Фото: Святослав Попович, Владимир Туринский

Фото: Святослав Попович, Владимир Туринский

В шведской Уппсале провели театрализованный вечер памяти, целью которого был сбор донатов на тактическую медицину для Leleka Foundation. На сцене пели гимн Украины и Швеции два хора — украинский и шведский. К мероприятию присоединился Первый советник посольства.

Фото: Оксана Дударко

Фото: Оксана Дударко

В Мюнхене сейчас продолжается митинг к 4-й годовщине полномасштабного вторжения и 12-й годовщине войны России против Украины. На площади собрались украинцы и иностранцы, а также представители парламента, которые пришли поддержать Украину и напомнить о российских преступлениях.

В Торонто 22 февраля на площади Nathan Phillips Square собрались тысячи украинцев на митинг, организованный Украинским конгрессом Канады — отделением в Торонто в рамках глобальной инициативы Global Rally for Ukraine. В мероприятии со словами поддержки приняли участие члены канадского парламента, мэр Торонто, а также генеральные консулы Франции, Ирландии, Германии, Чехии, Польши и Румынии. Чиновники со сцены заявили о дальнейшей поддержке украинского народа на пути к победе. Кроме политиков, выступил известный своим проектом "Взгляд с передовой" британский журналист Каолан Робертсон, который работает в Украине.

Фото: Татьяна Чернета, Марьяна Муха

Фото: Татьяна Чернета, Марьяна Муха