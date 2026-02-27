Защитник Мариуполя Анатолий Ткаченко получил бионический протез и проходит комплексную реабилитацию благодаря "Сердцу Азовстали"

Бывший военнослужащий Донецкого пограничного отряда Анатолий Ткаченко, который потерял руку во время боев за Мариуполь и прошел почти полтора года плена, получил современный бионический протез и проходит дальнейшую реабилитацию при поддержке проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

Об этом сообщает проект "Стальной фронт Рината Ахметова".

Анатолий Ткаченко отслужил 27 лет. Полномасштабное вторжение он встретил в составе Донецкого пограничного отряда. Во время уличных боев в Мариуполе весной 2022 года получил тяжелое ранение. Раненого доставили на "Азовсталь", где сразу провели операцию и ампутацию. В мае 2022 года Анатолий попал в плен. Домой вернулся только 4 января 2024 года во время обмена.

После возвращения он начал комплексное восстановление. В 2025 году в рамках сотрудничества государства и ОО "Сердце Азовстали" Анатолий получил современный бионический протез.

"Сначала речь шла о механическом протезе. Но "Сердце Азовстали" предложило бионический. Это датчики: даешь импульс — кисть и локоть двигаются. Можешь держать и поднимать вещи", — объясняет он.

Відео дня

Директор ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева отметила, что современное протезирование является важным этапом восстановления ветеранов.

"В 2025 году Анатолий получил современный бионический протез в рамках нашего сотрудничества с государством. Это очень важно для его дальнейшей функциональности и качества жизни. Такая поддержка является частью нашей более широкой стратегии посттравматического роста ветеранов, которую "Сердце Азовстали" активно мастштабирует в Украине", — подчеркнула она.

Во время дополнительных обследований врачи также обнаружили у ветерана застарелую травму колена — следствие событий в Мариуполе. Он уже перенес операцию и проходит реабилитацию, сегодня он постепенно возвращается к активной жизни: водит автомобиль, путешествует с семьей и продолжает восстановление.

"Хочу поблагодарить "Сердце Азовстали" за поддержку ветеранов и за реабилитационные процессы, которые помогают восстанавливать организм и стабилизировать жизнь", — говорит защитник.

В ОО "Сердце Азовстали" подчеркивают, что обеспечивают ветеранам комплексную помощь — от реабилитации до самореализации, чтобы провести защитников по пути посттравматического роста.