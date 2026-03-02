Результат системной поддержки: боксерка клуба "SMK-Sport" Анна Охота в финале Stradja-2026

В столице Болгарии Софии закончился Международный турнир класса А «STRANDJA» 2026 года. По итогам соревнований боксерка Анна Охота, представляющая клуб «SMK-SPORT», в составе Национальной сборной Украины завоевала серебряную медаль.

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

Турнир "STRANDJA" является одним из старейших в мире и высоко ценится среди профессиональных боксеров. На этот раз в соревнованиях приняли участие спортсмены из 32 стран, среди которых была и сборная Украины. В ее составе выступала Анна Охота, которая представляет клуб "SMK-SPORT", полностью финансируемый Благотворительным фондом Дениса Парамонова.

На пути к финалу турнира в напряженных поединках украинская боксерка победила Айгерим Саттибаеву из Казахстана, а в полуфинале — представительницу Монголии Номундари Энх-Амгалан. Финальный поединок был очень напряженным, где в весовой категории до 48 кг Анна Охота встречалась с боксеркой из Узбекистана Сабиной Бобокуловой. В итоге по итогам турнира Анна Охота стала серебряным призером.

"Серебро нашей боксерки из "SMK-SPORT" в составе Национальной сборной — это потрясающий успех! Поздравляем Анну с этим блестящим результатом, ведь подобные соревнования являются подготовительными этапами к Олимпийским играм и надеемся, что Анна Охота достойно будет представлять Украину и в дальнейшем. Мы в свою очередь приложим максимальные усилия для развития бокса в Украине, развивая клубы "SMK-SPORT", где может заниматься каждый ребенок абсолютно бесплатно", — отметил меценат и основатель одноименного Благотворительного фонда Денис Парамонов.

Напомним, осенью 2025 года боксерка Анна Охота в составе сборной Украины завоевала бронзовую медаль на Кубке мира в Индии. Спортсменка является воспитанницей боксерского клуба "SMK-SPORT", который полностью финансируется Благотворительным фондом Дениса Парамонова.

Также Анна Охота была признана лучшей боксеркой сентября в Украине в 2025 году. Такое почетное звание ей предоставили в Федерации бокса Украины.