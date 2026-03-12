Фундамент лідерства з садочка: PSI Kyiv запрошує батьків дошкільнят на Early Years Open House

Перші роки життя дитини — це період, коли формується характер, закладається ставлення до навчання та світу загалом. Саме тому вибір першого освітнього середовища є одним із найважливіших рішень у житті родини. Pechersk School International (PSI Kyiv) — школа, заснована у 1995 році за ініціативою батьків, які прагнули дати своїм дітям освіту світового рівня в Україні, — запрошує родини з дошкільнятами на Early Years Open House 21 березня 2026 року.

Кампус Pechersk School International у Києві — сучасний освітній простір для навчання та розвитку дітей

Освітня екосистема від 3 до 18 років

Садочок PSI Kyiv — перший щабель цілісної освітньої екосистеми, яка супроводжує дитину від 3 до 18 років у межах єдиної філософії International Baccalaureate (IB).

Дитина, що починає свій шлях у садочку, вже живе за принципами тієї ж програми, що й старші учні школи. Це усуває будь-який стрес адаптації при переході до першого класу.

В основі роботи з наймолодшими лежить програма IB Primary Years Programme (PYP), адаптована для раннього віку. Головний метод — play-based inquiry: гра як інструмент пізнання. Дитина не "отримує" знання — вона відкриває їх самостійно через дослідження, запитання та взаємодію з однолітками. Такий підхід розвиває не лише академічні навички, а й лідерські якості, емпатію та вміння розв'язувати проблеми — саме ті компетентності, що відрізняють успішну людину у дорослому житті.

Спільне читання та робота з книжками формують у дітей допитливість, уяву та навички комунікації

"У програмі для раннього віку ми вчимо дітей думати самостійно. Кожна тема починається не за планом, а з того, що дитині вже відомо та цікаво. Це і є справжня персоналізація: ми будуємо навчання навколо унікального досвіду та потреб кожного маленького учня", — розповідає керівник початкової школи та садочку, координатор програми IB PYP Браян Реардон.

За даними школи, 100% випускників садочка PSI продовжують навчання у першому класі школи — це найкращий показник довіри родин до наступності освітнього шляху.

Безпека та емоційний комфорт

Для сучасних київських родин питання стабільності навчального процесу є невіддільним від вибору школи. PSI Kyiv забезпечує безперервність роботи садочка навіть в умовах відключень електроенергії — завдяки потужним генераторам навчальний ритм не переривається. Під час повітряних тривог заняття продовжуються у безпечному форматі: досвідчені педагоги команди раннього розвитку зберігають спокійну та підтримувальну атмосферу для дітей.

Діти під час ігрового навчання у класі центру раннього розвитку

Емоційний добробут дитини у PSI — один із ключових пріоритетів. Англомовна мультикультурна спільнота, де поруч навчаються діти з 11 країн світу, стає природним середовищем для розвитку відкритості та впевненості у собі. Англійська тут — мова щоденного спілкування, гри та творчості.

"Завдяки чітким алгоритмам дій та довірі, наші вихованці спокійно переходять до укриття, де гра та навчання не зупиняються, а просто продовжуються в іншому просторі. Навіть під час тривог діти швидко повертаються до своїх ідей — чи то конструювання з Lego, чи спільні проєкти, — відчуваючи підтримку вчителів та піклування старших учнів", — ділиться вчитель програми раннього розвитку PSI Kyiv Марк Неліссен.

Партнерство з батьками

У PSI Kyiv батьки — повноцінні учасники освітнього процесу. Школа вибудовує прозору та регулярну комунікацію через цифрову платформу Toddle, де батьки можуть у реальному часі відстежувати прогрес, проєкти та щоденне життя своєї дитини.

Зустріч шкільної спільноти у форматі ранкової кави для батьків

"Для нашого 3-річного сина це був перший досвід садочка. Адаптація не була легкою, але завдяки винятковій доброті та чуйності вчителів усе пройшло значно м’якше, ніж ми очікували. Ми відчули величезну підтримку, і зараз уся наша родина щиро любить PSI Kyiv", — розповідає Наталія, мама одного з вихованців дитячого садочка Печерської міжнародної школи.

Запрошуємо на кампус

Early Years Open House — це можливість побачити середовище PSI на власні очі, познайомитися з командою педагогів і поставити всі запитання особисто. Це щире знайомство зі спільнотою, до якої може належати й ваша родина.

Дата: 21 березня 2026 року

Реєстрація: https://enrol.psi.kyiv.ua/open-house