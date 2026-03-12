Миллиард вместо 23 млрд: PariMatch "откупился" от уголовного преследования, — СМИ

Весной 2023 года игорная компания PariMatch, которую обвинили в связях с РФ и неуплате десятков миллиардов налогов, попала под санкции в Украине. Однако прошло три года, за которые букмекер возместил лишь 4% налогового долга.

Об этом пишет издание "СтопКор", передает и УНИАН.

Журналисты напоминают, что в марте 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против более 120 физических и 287 юридических лиц. В перечень попал крупнейший букмекер страны — PariMatch. На счетах компании заблокировали 250 млн грн клиентских средств, сайт стал недоступен. Официальное обоснование — подозрения в связях с РФ и схемах вывода средств в пользу государства-агрессора.

Санкции вводились на 50 лет, однако в августе 2024 года Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило: подсанкционный букмекер — по данным медиа, речь шла именно о PariMatch — добровольно возместил в бюджет 1,07 млрд грн неуплаченных налогов. Ведомство подало это как успех.

Однако, по данным расследователей "СтопКор", Государственная налоговая служба еще в июне 2024 года выставила ООО "Париматч" штрафные санкции на сумму 23 287 650 275,41 грн — соответствующее налоговое уведомление-решение №0539440707 от 13.06.2024 есть в распоряжении редакции. Разница между начисленным и уплаченным — более 22 млрд грн, то есть фактически уплачено лишь 4,3% долга.

Для сравнения авторы отмечают, что 22 млрд грн — это примерно годовой бюджет крупного областного центра Украины.

Как говорится в материале, в августе 2023 года, уже после введения санкций, директором ООО "Париматч" стал Сергей Гуменюк. По данным журналистов, он является давним знакомым фактического владельца холдинга Эдуарда Швиндлермана и занял должность по просьбе последнего.

Осенью же 2024 года новым владельцем и главой наблюдательного совета стал Сергей Портнов, бывший директор по маркетингу компании. Отраслевое издание SBC News называло этот шаг неожиданным. По данным журналистов, Швиндлерман финансировал обучение Портнова в сфере игорного бизнеса в Университете Солфорда еще в 2005 году.

Как отмечает "СтопКор", схема со сменой первых лиц компании имеет определенную юридическую логику: часть четвертая статьи 212 Уголовного кодекса Украины позволяет закрыть производство по уклонению от уплаты налогов в случае возмещения убытков. Если сумма возмещения признается достаточной — уголовная ответственность снимается. Вопрос в том, может ли 1 млрд грн считаться возмещением по долгу в 23 млрд грн.

Как утверждается в статье, аналитики "СтопКор" установили: Parimatch, несмотря на санкции, вероятно, сохранил присутствие на украинском рынке через связанные оффшорные структуры. Параллельно начали активно работать два онлайн-казино — BuddyBet и PariWin. Технический анализ указывает на использование той же платформы Parimatch, хотя юридически владельцы с компанией не пересекаются.