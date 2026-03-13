Распределенная генерация — это самое устойчивое решение для Украины, — гендиректор ДТЭК Тимченко

Строительство распределенной генерации — это самое устойчивое и стабильное решение для Украины.

Об этом в комментарии NV заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Отмечается, что до следующей зимы нужно хотя бы частично восстановить разрушенные объекты генерации и построить новые.

"Параллельно с поставкой оборудования на тепловые электростанции мы должны строить больше распределенной генерации. На сегодня это самое устойчивое и стабильное решение для Украины", — подчеркнул Тимченко.

Он добавил, что ДТЭК сейчас ведет подготовку к строительству ветроэлектростанции мощностью в 650 МВт, которая станет крупнейшей наземной ВЭС в Европе.

Ранее Тимченко на конференции в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами помощь энергосистеме Украины.