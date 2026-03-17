Женское лидерство в Украине: Woman Force Forum 2026 уже 21 марта во Львове
Уже 21 марта во Львове состоится Woman Force Forum 2026 — самый масштабный в Украине форум, посвященный женскому лидерству, предпринимательству и личностному развитию. На мероприятии соберутся более 600 участниц со всей страны: основательницы компаний, топ-менеджеры, журналистки, инфлюенсерки, креаторки и все, кто формирует новую реальность Украины.
Основные темы, о которых будут говорить на форуме:
- влияние, лидерство и баланс между карьерой, семьей, войной и восстановлением страны;
- как женщины меняют экономику, культуру, медиа и бизнес;
- как сохранить внутреннюю силу в новых условиях — и при этом создавать не только успешные бренды, но и глубокие смыслы, формирующие силу сообществ.
Программа форума охватывает 7 тематических блоков: бизнес, стиль, публичность, баланс, трансформация, креативность и партнерство. Участниц ждут выступления спикеров, панельные дискуссии, нетворкинг и яркое афтепати.
"Мы создаем Woman Force Forum как пространство, где женщины — основательницы, лидеры, авторы изменений — могут говорить откровенно, делиться опытом и черпать силу друг от друга. Мы хотим, чтобы каждая участница зарядилась новой энергией и поняла, что она не одна, что ее окружают много таких же умных, ярких и успешных женщин, как она сама", — говорит Денис Рынский, организатор форума и основатель компании Global Events.
Среди спикеров форума — знаковые фигуры украинского медиапространства, предпринимательства и культуры, среди которых:
- Екатерина Осадчая, телеведущая, основательница благотворительного фонда;
- Маша Ефросинина, телеведущая, Почетный посол ООН, соучредитель "Фонда Маша";
- Даша Квиткова, инфлюенсер, инициатор благотворительных проектов, амбассадор фонда "Таблеточки";
- Валерия Гузема, основательница Guzema Fine Jewelry;
- Татьяна Парфильева, соосновательница бренда CHER'17, Forbes "30 до 30";
- TAYANNA, певица, автор песен;
- Руся Данилкина, 21-летняя ветеранка российско-украинской войны.
А также Наталка Денисенко, Ирина Пистрюга, Анастасия Скальницкая, Ника Гук, Алина Френдий, Эльвира Гасанова, Лера Мандзюк, Анастасия Цимбаралу, Татьяна Фолошня, TAYANNA и другие.
Форум состоится в Emily Event Hall (Emily Resort, г. Львов-Винники) — самой популярной площадке для масштабных мероприятий в Западной Украине.
Купить билет можно на сайте форума: https://womanforce.com.ua.