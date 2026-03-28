Нам надо слушать, когда говорит Буданов, — американский волонтер

Заявления главы Офиса Президента Кирилла Буданова следует слушать внимательно. Об этом заявил американский пастор и волонтер Грег Терри, отметив, что сдержанные публичные комментарии Буданова сигнализируют о более глубоких глобальных процессах и имеют стратегическое значение.

Волонтер проанализировал последние публичные комментарии Буданова в своем видео на YouTube.

В частности, Терри акцентирует на ответе Буданова относительно Третьей мировой войны. На вопрос, продолжается ли уже глобальный конфликт, тот ответил коротко: "Это продолжается уже давно... Думаю, да". Как объясняет американский волонтер, речь идет не об ответственности Украины, а о том, что именно полномасштабное вторжение России стало частью более широкого мирового противостояния.

По словам Терри, эта оценка подчеркивает главное — взаимосвязанность событий в мире. "Все связано", — подчеркивает он, объясняя своей аудитории логику заявлений украинского руководства.

Отдельно он обратил внимание на заявление Буданова относительно обменов пленными. Глава ОП сообщил, что переговоры продолжаются, и выразил надежду на большой обмен до Пасхи: "Мы сделаем все необходимое, чтобы это произошло", — отметил он, обращаясь к семьям пленных.

Комментируя эти месседжи, Терри подчеркнул, что Буданов редко делает громкие заявления, а потому каждое его слово стоит воспринимать как сигнал. "Он из тех, кто говорит тихо, но имеет большую силу. И когда он говорит — нам надо слушать", — обратился он к зрителям.

Грег Терри — американский христианский пастор, волонтер и автор YouTube-канала Greg Terry Experience с более чем 160 тыс. подписчиков. Он системно освещает войну России против Украины для западной аудитории. После 2022 года он неоднократно посещал Украину, занимается гуманитарной помощью и поддержкой украинских военных, а также переводит и объясняет заявления украинских чиновников для международной аудитории. Его контент сочетает полевые наблюдения, аналитику и популяризацию украинской позиции в мире, что делает его одним из заметных иностранных коммуникаторов темы войны в Украине.