Комплексная поддержка как основа посттравматического роста: директор ОО "Сердце Азовстали" об опыте работы организации

Качественное лечение, реабилитация и поддержка семьи являются основой посттравматического роста защитников и защитниц. Это подчеркнула директор проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали", руководитель программы "Здоровье" Татьяна Мальцева в спецпроекте LIGA.net.

"Мы дополняем государство. Мы видим, где есть необходимость сделать какую-то операцию, подключить лучших врачей, провести качественную реабилитацию. Обеспечить качественное лечение и восстановление — важный этап для посттравматического роста и возвращения наших защитников и защитниц к наполненной жизни", — отметила Татьяна Мальцева. По ее словам, защитники проходят полный комплекс обследований, а команда организации помогает "дорабатывать и улучшать результаты".

В "Сердце Азовстали" отмечают, что речь не только о базовой помощи, а о комплексном подходе. Речь идет не только о физическом восстановлении, но и психологической поддержке, реинтеграции в сообщество, помощи с переквалификацией и трудоустройством. Кроме того тренеры по посттравматическому росту "Сердца Азовстали" работают не только с защитниками, но и их семьями. Они "простым языком рассказывают семьям, как общаться, что делать, куда обратиться, как поддержать". Именно такая поддержка помогает пройти путь от лечения до дальнейшего восстановления и возвращения к гражданской жизни.

В организации подчеркивают, что посттравматический рост является ключевым подходом в работе с ветеранами — он позволяет не только восстановиться после травмы, но и найти новые смыслы и поддерживать других на этом пути.