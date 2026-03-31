TIS выкупил долю DP World из-за сотрудничества арабов с "Росатомом", — Наумович

Украинский портовый оператор TIS вернул себе 100% контроля над терминалом в порту "Пивденный" и буксирным бизнесом, разорвав партнерство с арабской корпорацией DP World. Причиной такого дорогостоящего шага стало создание арабскими инвесторами совместного предприятия с российской государственной корпорацией "Росатом", что грозило украинской компании международными санкциями и остановкой работы.

Об этом в своем блоге на портале "Цензор.НЕТ" пишет правозащитник и блогер Сергей Наумович.

Отмечается, что в 2020 году приобретение мировым гигантом DP World 51% доли в контейнерном терминале группы TIS позиционировалось как одна из крупнейших инвестиционных побед десятилетия. Однако полномасштабная война кардинально изменила ситуацию. Глобальный оператор решил не сворачивать деятельность на территории страны-агрессора, а топ-менеджмент компании продолжал летать в Санкт-Петербург на встречи с представителями российских властей. Реакцией на это стало внесение НАПК корпорации DP World в официальный перечень международных спонсоров войны.

В 2026 году владельцы TIS инициировали обратный выкуп своих акций. Официально сумма транзакции не разглашается, однако, по подсчетам Forbes, стоимость возврата контроля над активами могла обойтись украинцам в сумму около 100 миллионов долларов. Мотивы расходования таких средств в условиях войны стали окончательно понятными в марте 2026 года, когда руководство DP World окончательно подписало соглашение о создании совместного предприятия с "Росатомом" для совместного освоения Северного морского пути.

Наличие в структуре собственников украинского предприятия компании, открыто сотрудничающей с подсанкционной структурой РФ, которая причастна к оккупации ЗАЭС, очевидно несопоставимо с работой белого, адекватного бизнеса в Украине.

"А что надо было делать взамен? Оставаться в одной лодке с партнерами "Росатома"? Кроме всего прочего сегодня — это путь под международные санкции, блокировку счетов и полную остановку терминала. Пришлось собственноручно "вырезать опухоль", и эта операция обошлась в немалую сумму, которая вряд ли была лишняя сейчас, под обстрелами", — отмечает Сергей Наумович.

По мнению автора, для того чтобы избежать репутационного давления, а также финансового паралича и сохранить работоспособность предприятия, украинская компания прибегла к радикальным шагам.

"Дорогой урок о том, что "мировые гиганты" не имеют принципов, а имеют только интересы. И иногда эти интересы убивают. А DP Word конечно я желаю как можно быстрее получить санкции за сотрудничество с РФ. По крайней мере — от ЕС", — резюмировал Наумович.