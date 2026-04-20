В Ивано-Франковской ОВА разоблачили схему обхода тендеров через систему "своих" подрядчиков

В Ивано-Франковской областной военной администрации сформировалась устойчивая модель обхода конкурентных закупок. Более 92% всех сделок в 2022-2026 годах на общую сумму 3,09 млрд грн было заключено через прямые договоры, что позволило привлекать "нужных" подрядчиков без открытых торгов.

Так, анализ расходов свидетельствует, что десять из девятнадцати структурных подразделений ОВА вообще не проводили конкурентных процедур. Журналисты возлагают ответственность за такую политику на главу администрации Светлану Онищук и ее первого заместителя Виталия Ильчишина.

"Прямые договоры заключаются по двум основным направлениям — или с субъектами хозяйствования, которые являются безальтернативными из-за отсутствия конкуренции (распределение природного газа, теплоснабжение, водоснабжение и другие, имеющие монопольное положение) или с теми, которых заказчик выбрал по своему усмотрению", — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что одним из способов не превысить предельную стоимость закупки является "ее разделение на части во избежание проведения конкурентных процедур".

Распространенным методом обхода законодательства стало разделение крупных заказов на пакеты до 100 тыс. грн.

В частности, управление культуры, национальностей и религий регистрировало договоры на организацию праздников с интервалом в несколько минут по некорректным кодам классификатора, что может свидетельствовать о попытке избежать автоматических фильтров мониторинга.

За период 2022-2026 годов подразделение потратило на религиозные мероприятия 5,7 млн грн. Почти половину этой суммы (2,8 млн грн) получил ФЛП Галас Иван Емельянович через прямые сделки. В целом нарушения зафиксированы в расходах на более 2,5 млн грн, что составляет 50% всего бюджета управления.

Во избежание открытых торгов заказчик искусственно дробил закупки. Например, 9 декабря 2025 года техническое обеспечение одного праздника на 300 тыс. грн разделили на четыре договора, обнародованные в течение 20 минут. Аналогичную схему применили 19 сентября, разбив комплекс услуг на шесть частей стоимостью 243 тыс. грн.

Чтобы скрыть манипуляции от мониторинга, аренду экранов или сцен оформляли как "покупку телевизоров" или "строительных изделий". Такая маскировка затрудняет поиск через фильтры Prozorro и указывает на умышленный обход конкурентных процедур.

"Учитывая объем финансирования, Иван Емельянович может считаться внештатным обособленным структурным подразделением Ивано-Франковской ОГА", — говорится в материале.

Департамент ресурсного обеспечения и управления имуществом сосредоточил закупки вокруг одного подрядчика — Богдана Петрива. Он работает одновременно как ФЛП и как частное предприятие (ЧП), что может позволять формально разделять участие в тендерах. Такая схема создает юридический "зонтик": в случае расторжения незаконного соглашения с ЧП, договоры с ФЛП продолжают действовать.

В течение 2024 года с бизнесменом заключили 54 прямых договора на 2,7 млн грн, каждый из которых не превышал порог в 100 тыс. Впоследствии механизм усложнили из-за проведения открытых торгов с дискриминационными требованиями.

Заказчик требовал автобусы с "ровно 60" или "ровно 53" местами, отсекая конкурентов, хотя сам подрядчик побеждал с транспортом на 63 или 67 мест, несмотря на формальное несоответствие требованиям.

В 2024-2026 годах общая сумма контрактов с этим исполнителем достигла 19,4 млн грн. Журналисты обнаружили риски двойной оплаты: в марте 2026 года было подписано прямое соглашение на маршрут, который уже входил в большой действующий контракт на 7,35 млн грн. Кроме того, заявленная дистанция поездки существенно превышала реальное расстояние.

Отдельное внимание привлекает тот факт, что экскурсионные автобусы VDL AXIAL 70-II (с номером BC6503PX) и VDL JONCKHEERE SHD-140 (с номером AT9135IA), которые по условиям договора должны предоставлять услуги до конца августа 2026 года, еще в марте были выставлены владельцем на продажу на профильном сайте AUTO.RIA.

Это ставит под сомнение способность подрядчика выполнять обязательства и указывает на вероятную фиктивность отдельных процессов.

А крупнейшим по финансовым объемам в структуре ОВА является Департамент развития общин и территорий, который в 2022-2026 годах распределил более 1,835 млрд грн. Анализ показывает, что все масштабные проекты стоимостью более 15 млн грн неизменно получает один подрядчик — ООО "Промбудсервис-Косов".

В частности, компания заключила соглашения на 15,4 млн грн и 30,6 млн грн в 2023 году, а в июле 2025 года получила рекордный контракт на 1,185 млрд грн.

Во всех случаях тендерная документация содержала идентичные сверхжесткие требования к технике, специалистам и сертификации (ISO 45001), что могло стать барьером для участия других компаний.

Как результат, торги проходили без конкуренции, а скидка от ожидаемой цены была символической (всего 0,3%).

Много вопросов у журналистов вызывает и смета строительства Регионального Центра реабилитационного лечения и ментального здоровья КНП "Областная клиническая больница Ивано-Франковского областного совета". Этот проект был представлен на комиссии облсовета Виталием Ильчишиным.

Анализ выявил шокирующую разницу в ценах на одинаковые материалы:

дюбели: от 22 грн до 1882 грн за 100 единиц (разница более 8400% )

) балансировочные доски: цена отличалась в 120 раз

радиаторы и оборудование: завышение стоимости на 30-40%

Эксперты платформы Dozorro оценили общий объем переплат по этому объекту в 72 млн грн, что составляет 18% от стоимости всех стройматериалов.

При этом значительная часть оборудования в документах не имеет маркировки или брендов, что делает невозможным рыночный контроль.

ООО "Промбудсервис-Косов" за три года выиграло все 24 тендера, в которых участвовало в области. Однако проверка документов выявила признаки фиктивности: во всех закупках компания указывала одних и тех же работников и идентичный перечень техники. Согласно графикам работ, люди и машины должны были бы одновременно находиться на 7-9 объектах, что физически невозможно.

Ситуация усугубляется тем, что компания уже является фигурантом уголовного дела Нацполиции о хищении бюджетных средств. Следствие изучает деятельность должностных лиц КП "БУДИНВЕСТ", которые, по версии правоохранителей, злоупотребляли положением при заказе ремонтов социальной инфраструктуры.

Предоставление вероятно недостоверных данных о ресурсах для победы в новых торгах может свидетельствовать о продолжении системных злоупотреблений в регионе.

Как пишет УНИАН, анализ деятельности ОВА свидетельствует не о случайных ошибках, а о четко отлаженной системе минимизации конкуренции.

Каждое из ключевых подразделений использует собственный инструментарий для обхода прозрачных правил: управление культуры специализируется на дроблении закупок, департамент ресурсного обеспечения — на работе с избранными подрядчиками через сложные схемы, а департамент строительства — на монополизации миллиардных контрактов путем искусственного ограничения участников.

"Результатом является то, что 92,3% из всех процедур являются неконкурентными. Фактически система публичных закупок в регионе функционирует в двух параллельных плоскостях: формальной — с Prozorro и отчетностью и фактической — с ручным управлением подрядчиками. При общем объеме закупок более 3 млрд грн это создает значительные риски неэффективного использования бюджетных средств и потенциальных злоупотреблений", — резюмирует автор материала.

