Терехов: В центре евроинтеграционных процессов должны быть не статистические показатели или отчеты о реформах, а люди

Для Украины принципиально важно получить полноправное, а не частичное или символическое членство в ЕС. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов, подчеркнув, что в центре евроинтеграционных процессов должны быть не статистические показатели или отчеты о реформах, а люди.

"Сегодня Европейский Союз уже является главным экономическим партнером Украины — более половины всей внешней торговли Украины приходится именно на ЕС — но главный вопрос заключается в другом: какое место Украина будет занимать в европейской экономике в будущем? Для нас принципиально важно, чтобы наше членство было полноправным, а не частичным или символическим, и чтобы Украина не оставалась лишь поставщиком сырья или дешевой рабочей силы на европейские рынки. Евроинтеграция должна стать инструментом реиндустриализации страны, развития производства, создания новых рабочих мест и интеграции Украины в европейские производственные и технологические цепи", — акцентировал Игорь Терехов, пишет LB.ua.

Именно поэтому, по его убеждению, сегодня все большее значение имеют инвестиции в реальный сектор экономики: энергетику, инфраструктуру, логистику, машиностроение, оборонную промышленность, переработку и современные технологии. Украина должна стать частью европейского экономического пространства не только как рынок сбыта или территория восстановления, а как пространство производства, инноваций и развития, уверен глава АПМГ.

"А главное — в центре всех этих процессов должны оставаться не статистические показатели или отчеты о выполненных реформах, а люди. Наша интеграция в ЕС должна измеряться тем, насколько реально меняется повседневная жизнь украинцев внутри страны. Появляются ли новые рабочие места, становятся ли качественнее медицина и образование, становятся ли безопаснее, комфортнее и современнее города и общины, может ли молодежь планировать свое будущее в Украине, а не искать его в других странах. Потому что если евроинтеграция не дает людям ощутимого результата в повседневной жизни, она рискует остаться формальностью без реального эффекта для общества", — резюмировал Игорь Терехов.