От Samsung до Hyundai: Виталий Ким провел переговоры с корейскими гигантами

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким посетил Южную Корею, где в рамках Азиатского форума лидерства обсудил широкий круг тем, касающихся восстановления и модернизации Украины.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"На этой неделе работал в Южной Корее. Это был мой первый визит в Республику Корея, посвященный вопросам восстановления Украины и Николаевщины в частности. Отдельно — наша энергетическая независимость. Принял участие в Азиатском форуме лидерства, где говорили о модернизации Украины и будущих совместных проектах", — рассказал Ким.

Также он провел встречи с ведущими мировыми компаниями в сферах энергетики, инженерии и промышленности — Samsung, Hyundai, LG и другими. И отметил оптимистические ожидания относительно дальнейшего сотрудничества.

"Корея заинтересована помогать Украине технологически и стратегически. Говорим об импорте технологий, инвестициях и подготовке специалистов для будущего восстановления страны", — констатировал глава области.

Відео дня

По его словам, отдельно обсудили сотрудничество с крупнейшим инженерным университетом Кореи, где обучаются более 34 тысяч студентов. Речь идет о возможности обучения украинских студентов по специальностям, которые будут нужны для восстановления Украины.

"Во всех встречах и интервью корейским медиа подчеркивал — партнерство между Украиной и Кореей должно быть долгосрочным, взаимовыгодным и технологическим", — завершил Виталий Ким.