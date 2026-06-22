Производство в условиях войны: от выживания к конкурентоспособности

Именно это стало ключевой темой форума "Industrial Evolution: Производство запускает экономику", который состоялся 18 июня в индустриальном парке "Белая Церковь". Мероприятие собрало более 1800 участников — владельцев и руководителей производственных компаний, инвесторов, представителей государства, финансового сектора, образования и экспертного сообщества.

Докладчики обсуждали вопросы финансирования, нехватку кадров, энергетическую устойчивость, автоматизацию, экспортные возможности и логистику, индустриальные парки, НИОКР и роль государства в развитии промышленности.

На форуме присутствовал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев. В своем вступительном слове он подчеркнул, что война изменила отношение и подходы государства к украинскому производству. "Мы поняли: если мы чего-то не производим, у нас этого нет. Промышленная политика — это часть политики национальной безопасности. Промышленность — это не только экономика, это то, что защищает нас сейчас и будет защищать в будущем", — прокомментировал Соболев.

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Производство вновь становится центральной темой экономической политики Производство вновь становится центральной темой экономической политики Производство вновь становится центральной темой экономической политики

Министр отметил, что сегодня стратегическая цель государства — увеличить долю перерабатывающей промышленности в ВВП до 20 %. В настоящее время этот показатель составляет 8,8 %. В 2025 году перерабатывающая промышленность стала крупнейшим налогоплательщиком среди секторов экономики — 18% поступлений в сводный бюджет, или на 70 млрд грн больше, чем ранее.

В ходе дискуссионных панелей докладчики также подчеркнули важность создания индустриальных парков, которых на сегодняшний день в Украине насчитывается 40 действующих. Это площадки со своей инфраструктурой, где создано около 1,2 млн кв. м промышленной недвижимости, построено около 300 МВт подстанций, а объем инвестиций вырос почти до 45 млрд грн.

Инициатор форума Василий Хмельницкий, основатель инновационного парка UNIT.City и индустриального парка "Белая Церковь", в своем выступлении отметил, что производство играет ключевую роль в экономическом росте и независимости государства: "Производство — это двигатель роста экономики. Мы создаем рабочие места, платим налоги в государственный и местный бюджеты и повышаем покупательную способность людей. Если украинский бизнес будет успешным, иностранцы к нам точно придут".

Война изменила отношение и подходы государства к украинскому производству

Василий Хмельницкий пояснил, что иностранные компании, принимая решение об инвестициях и выборе места для производства, помимо оценки налогов и географического положения, обращают внимание на то, как в данном регионе работает местный бизнес. Ведь если компании развиваются и зарабатывают, значит, инвестиции здесь будут выгодными.

Производство вновь становится центральной темой экономической политики. И это самый главный вывод, который можно сделать из "Industrial Evolution": производство запускает экономику. Бизнес уже научился жить в условиях военных вызовов и сейчас не только восстанавливает утраченное, но и инвестирует в новые мощности, более глубокую переработку, технологии и экспорт.

Факторы, сдерживающие рост, — это доступ к финансированию, нехватка кадров, производительность и государственная поддержка.

Промышленным объектам необходимы страхование военных рисков, гарантии от инвесторов, внедрение автоматизации, выход на внешние рынки и государственная поддержка экспорта, понятное законодательство и инструменты для развития и масштабирования. Одной из главных проблем остается нехватка квалифицированных кадров.

Докладчики подчеркнули важность создания индустриальных парков в Украине

Главный вывод форума: будущее украинской экономики будет зависеть не только от объемов международной помощи или инвестиций, но и от способности страны самостоятельно производить больше.