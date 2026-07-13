Почему мы выбираем плохие новости: как работают мозг и алгоритмы

Еще до того, как утренний кофе остынет, лента новостей уже успевает показать нам войну, политические скандалы, стихийные бедствия и чужие трагедии. Сообщения об обстрелах, политических решениях, потерях или новых угрозах стали частью повседневной реальности. Во время войны оставаться в курсе событий — необходимость. Однако алгоритмы социальных сетей и наша эволюционная склонность сосредотачиваться на выявлении угроз могут привести к серьёзным последствиям для психологического и физического здоровья.

В то же время проблема заключается не только в том, что журналисты предпочитают писать о негативных событиях. Как показывает исследование Юрия Мельника и др., проведенное в 2023 году на основе анализа Google News, 70,54 % заголовков носят позитивный характер. Этот вывод противоречит распространенному представлению о том, что именно журналисты являются главной причиной преобладания негативного контента в информационном пространстве.

В свою очередь, мы, как читатели, несем ответственность за популярность негативных новостей. Доктор Чарльз Р. Чаффин объяснил в журнале Psychology Today, что когда мы читаем негативную информацию, миндалина — часть мозга, ответственная за обработку эмоций — посылает сигналы, которые повышают бдительность и эмоциональное возбуждение, удерживая наш интерес к истории. В 2023 году Клэр Э. Робертсон и др. в своём исследовании для Национального института здравоохранения обнаружили, что негативные слова в заголовках новостей увеличивают уровень потребления, в то время как позитивные слова его снижают. Более того, даже среди негативных новостей каждое дополнительное негативное слово увеличивает коэффициент кликов на 2,3%.

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Такой уровень вовлеченности обусловлен более широким распространением негативных новостей в социальных сетях. Согласно анализу новостных сайтов США и Великобритании, проведенному журналом Nature в 2024 году, пользователи социальных сетей в 1,91 раза чаще делятся ссылками на статьи с негативным содержанием. К тому же ссылки на такие материалы чаще распространяются непосредственно в пределах самих платформ.

В последнее время особую опасность представляет то, что украинцы всё чаще используют Telegram в качестве источника новостей. Как сообщает "Интерфакс-Украина", согласно исследованию международной компании Ipsos, 61 % украинцев назвали Telegram своим основным источником информации. Среди людей в возрасте 25–34 лет этот показатель достиг 87 %. Администраторы Telegram-групп часто публикуют сенсационную и непроверенную информацию, стремясь обеспечить её вирусную распространение. В то же время архитектура этого мессенджера всё больше затрудняет отслеживание, мониторинг и регулирование распространения дезинформации.

В результате негативные новости не только привлекают больше внимания, но и получают алгоритмическое преимущество: они быстрее распространяются, чаще взаимодействуют с аудиторией и, соответственно, поднимаются на вершину новостных лент. Это создает среду, в которой даже нейтральные или позитивные события отходят на второй план.

Всего 14 минут просмотра негативных теленовостей вызывают усиление тревоги и грусти. Фото: Unsplash

Однако такое преобладание негативного контента влечет за собой последствия, выходящие за рамки потребления медиа. Исследование, проведенное группой ученых во главе с Венди М. Джонстон в 2011 году, показало, что всего 14 минут просмотра негативных телевизионных новостей вызывают у людей усиление тревожности, грусти и склонности к катастрофизации собственных переживаний. В таком состоянии организм вырабатывает адреналин и кортизол, переходя в режим "бей или беги". К симптомам этого состояния относятся учащенное сердцебиение, поверхностное дыхание, расстройства пищеварения и т. д.

Из-за постоянного воздействия негативных новостей — по телевидению, в Telegram, на новостных сайтах и в социальных сетях — многие люди оказываются в состоянии хронического стресса. Согласно информации с сайта Центра восстановительной медицины в штате Мичиган, это приводит к нарушению регуляции уровня кортизола, замедлению работы щитовидной железы и снижению уровня половых гормонов, что, в свою очередь, вызывает постоянную усталость, непереносимость холода, набор веса и даже бесплодие. Кроме того, могут возникать вздутие живота, диарея или запор, проблемы с памятью, потеря концентрации, бессонница, боль в суставах и мышечное напряжение.

В результате такого информационного перенапряжения всё больше людей сталкиваются с явлением так называемой "усталости от новостей". Согласно исследованию Media Development Foundation за 2025 год, 46 % опрошенных украинцев сознательно избегают новостей о войне. Особенно заметна эта тенденция среди молодежи: люди в возрасте 18–24 лет демонстрируют общее снижение потребления новостей.

В то же время полный отказ от новостей не является решением. В условиях войны доступ к информации по-прежнему имеет решающее значение для личной безопасности. Поэтому главная задача заключается не в том, чтобы избегать новостей, а в том, чтобы научиться взаимодействовать с ними более осознанно.

Так как же найти баланс между получением информации и сохранением собственного здоровья?

Найдите надежные источники и избегайте пустых заголовков

Проблема не в самих негативных новостях, а в бесконтрольном потоке информации. Выбор нескольких надежных источников и чтение полных материалов вместо бесконечного просмотра заголовков помогает лучше понимать нюансы каждого события.

Определите пределы потребления новостей

Независимо от того, просматриваете ли вы социальные сети, Telegram-каналы или новостные сайты, важно определить время, которое вы готовы уделять получению информации. Как отмечает психолог Дон Грант в рекомендациях Американской психологической ассоциации (2022), контроль над объемом потребляемых новостей является одним из проверенных способов улучшить эмоциональное состояние. В частности, он советует регулярно отключать уведомления, сознательно выделять время в течение дня без использования гаджетов, а также ограничивать пользование социальными сетями примерно до 15 минут в день.

Избегайте "информационного пузыря"

Алгоритмы социальных сетей показывают нам больше контента, который уже привлек наше внимание. Поэтому целенаправленный поиск позитивных, конструктивных или аналитических материалов может помочь избежать искажённого представления о реальности.

Делайте паузу после эмоционально тяжелых новостей

Группа здравоохранения Acibadem International рекомендует уделить время восстановлению после новостей о трагедиях или катастрофах. Например, полезными способами отвлечься могут стать прогулки, разговоры с близкими или любая другая деятельность.

Однако важно понимать, что решение проблемы нельзя возлагать исключительно на пользователей. Вместо этого социальным сетям и медиаплатформам следует изменить алгоритмы, чтобы они учитывали не только уровень вовлеченности и так называемую сенсационность статьи, но и качество, а также общественную ценность этого контента.