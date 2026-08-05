Российская атака поставила под угрозу работу издательства "Жорж": уничтожено 400 тысяч книг

1 августа 2026 года в Харькове в результате прицельной российской атаки был уничтожен логистический центр Ranok. Именно этот логистический центр обеспечивал хранение и отгрузку книг в книжные магазины, библиотеки, школы и читателям по всей Украине. Там хранились и книги издательства "Жорж". Сгорело всё. Это около 400 000 книг. Убытки превышают объём годовых продаж.

За десять лет работы издательство сформировало каталог современной художественной, нехудожественной, детской литературы и литературы для досуга (антистрессовые раскраски, мастер-классы по рисованию). Некоторые тиражи почти полностью утрачены. Таким образом, эти книги уже будет невозможно приобрести, если не напечатать новые тиражи, что требует значительных финансовых ресурсов.

Так, буквально за пару дней до того, как российские террористы-смертники нанесли удар по складу, успела выйти в свет новинка Ники Пау Прето "Повелительница костей". В сеть партнёров успели отправить лишь несколько десятков книг, остальные были уничтожены.

К счастью, сотрудники издательства живы. Для команды это самое главное. В то же время финансовые потери ставят под угрозу дальнейшую работу издательства. Если не будет финансовой помощи, через пару месяцев издательство прекратит работу. Логистика из Харькова полностью разрушена, кроме того, следует учитывать, что коллектив не первый год работает в условиях постоянной угрозы жизни и повышенной тревожности, как и вся Украина. Сосредоточиться и противостоять вызову такого масштаба очень сложно.

Конечно, читателей интересует, как всё это повлияет на цены на книги. Но пока в издательстве не задумываются о себестоимости, так как не знают, смогут ли вообще что-то отдать в печать и найдутся ли на это средства.

Но, несмотря ни на что, "Жорж", мобилизуя ресурсы, ищет пути решения проблемы.

Фото: Юлия Вернигора

В частности, готовит обращение к авторам с просьбой о поддержке. Так, кстати, польский автор Якуб Цвек, новинка которого — роман "Волшебные дамы" — вышла в свет всего несколько месяцев назад, сообщил о своей поддержке, предложив лицензию на любую свою книгу сроком на два года без гонорара.

Как можно поддержать издательство "Жорж" прямо сейчас

Оформить предзаказ книг через директ в Instagram — https://www.instagram.com/p/DblzcYHDPXK/?igsh=MW9tejRhbDgzbGszZQ==

приобрести книги издательства "Жорж" в книжных магазинах ваших городов или на сайтах наших партнеров;

оказать информационную поддержку;

сделать благотворительный взнос по реквизитам:

Наименование получателя: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО ЖОРЖ"

Код получателя: 40301707

Счет получателя: UA56 305299 00000 26000045929569

Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"

Об издательстве

Издательство "Жорж" было основано в 2016 году в Харькове.

"Жорж" воплощает инновационные проекты и принципы работы на украинском книжном рынке. Внимание ко всем этапам допечатной подготовки и печати, а также нестандартные дизайнерские решения стали основой, на которой сформировалась репутация "Жоржа" как издательства качественных книг.

"Жорж" создает уникальные книжные клубы по всей стране, привлекая авторов, блогеров, литературоведов, открыл студию для подростков "ЖоржЛаб", где под кураторством писателей подростки не только читают и анализируют книги, но и пишут и публикуют рецензии. На собственном YouTube-канале дизайнеры, переводчики и редакторы издательства делятся уникальными подходами в своей работе: как создаются обложки к мировым бестселлерам? Благодаря чему переводы книг "Жоржа" получают признание читателей и премии блогеров? Каких специалистов мы привлекаем к работе над книгами?

"Жорж" не ограничивает ни себя, ни читателей в выборе направлений, жанров и авторов и открывает читателям весь спектр возможностей, которые могут предложить книги.

В портфолио издательства — книги различных жанров для разных возрастных групп, написанные как известными писателями, так и талантливыми дебютантами. Среди бестселлеров — переводы на украинский язык произведений Дэвида Митчелла, Ребекки Кван, Марлона Джеймса, Роберта Маккеммона, Ширли Джексон, Марты Уэллс, Метта Гейга, Моны Авад, а также книги украинских писателей, в частности Натальи Довгопол, Кристины Лукащук, Оксаны Думанской, Петра Яценко, Екатерины Пекур, Оксаны Ковальчук, Мии Марченко, Владимира Ешкилева, Игоря Антонюка и Анны Яновской.