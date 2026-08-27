В День Независимости "Христианский корпус" вручил государственные награды своим бойцам и рассказал о боевой истории подразделений

В День Независимости командиры боевых подразделений Сил обороны Украины, объединившихся в Христианский корпус, провели торжественную церемонию вручения государственных наград бойцам, продемонстрировавшим истинную силу христианского духа и добродетелей, а также отличились личной отвагой, героизмом и самоотверженными действиями.

Об этом сообщает пресс-служба "Христианского корпуса".

Бойцам были вручены государственные награды (в частности, орден Богдана Хмельницкого и ордена "За мужество" 1-й и 2-й степени), награды Министерства обороны, ведомственные знаки отличия за боевые заслуги и знаки отличия за ранения.

Христианский корпус — объединение боевых подразделений Сил обороны Украины, провозгласивших христианские ценности основой своей деятельности и мировоззрения. Подразделения, вошедшие в состав Корпуса, сражаются с первых дней полномасштабного вторжения и с самого начала выполняют задачи на самых сложных участках фронта. В начале марта 2022 года их бойцы вместе с другими силами обороны остановили в Гостомеле вражескую колонну бронетехники возле стекольного завода — этим был сорван план быстрого захвата города и развития наступления на Киев, а также выиграно время для организации обороны столицы. Далее последовали Мощун и освобождение Киевской области — Лукьяновка, Рудницкое, Новая Басань, Победа; впоследствии Харьковская область (Изюмское направление, Липцы, Великие Проходы), Николаевская область (Любомировка, Максимовка), Херсонское направление (Давыдов Брод, Архангельское, Высокополье) и Запорожье, где подразделения действовали в районе Энергодара и Скелек и удерживали позиции на островах Каховского водохранилища. На Донбассе бойцы Корпуса удерживали путь снабжения под Бахмутом в районе Хромового, вели бои под Горловкой, а в феврале 2024 года обеспечивали транспортные коридоры и выход смежных сил на северных окраинах Авдеевки.

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Отдельную главу в боевом пути составляют морские и десантные операции. В ночь на 24 августа 2023 года, в День Независимости, бойцы совершили высадку на мысе Тарханкут — впервые с 2014 года над оккупированным Крымом был поднят Государственный флаг Украины. В сентябре того же года подразделения Корпуса участвовали в возвращении под контроль Украины так называемых "башен Бойко" — буровых платформ "Петр Годованец" и "Украина", самоподъемных установок "Таврида" и "Сиваш", оккупированных с 2015 года; группы действовали на резиновых лодках в штормовом море, отражая атаку российского истребителя. В октябре 2023 года штурмовики на гидроциклах преодолели около двухсот километров открытого моря и уничтожили радиолокационный узел оккупантов на крымском побережье, а в августе 2024 года рейд на Кинбурнскую косу завершился уничтожением шести единиц бронированной техники и около трех десятков оккупантов, а также установкой государственного флага на здании морского вокзала.

Весной 2024 года, применив маневренную оборону в Волчанске, подразделения замедлили наступление противника и удержали ключевые позиции, а осенью полностью очистили от оккупантов территорию Волчанского агрегатного завода — все тридцать зданий, порой в рукопашных боях — и вместе с 77-й отдельной аэромобильной бригадой освободили Кругляковку в Купянском районе. В 2025 году бойцы Корпуса вели стабилизационные действия под Покровском, удерживали Купянское направление возле Киндрашовки, где только за первые две недели операции уничтожили более сорока вражеских штурмовиков, и остановили в Сумской области, под Алексеевкой, попытку врага пробить коридор к Сумам — установленная там линия обороны удерживается по сей день. С октября 2025 года Корпус ведет Запорожскую кампанию: в течение февраля–июля 2026 года в боях за поселок Приморское противника вытеснили из населенного пункта и отбросили почти на восемь километров на юг, сведя на нет продвижение, которое он развивал с 2023 года.