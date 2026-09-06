Офис генерального прокурора в ситуации с обысками ведет себя достойно, тогда как действия НАБУ вызывают подозрения, — эксперт

В Офисе генерального прокурора адекватно отреагировали на обыски и в целом в сложившейся ситуации вели себя достойно, тогда как правомерность действий НАБУ вызывает вопросы.

Такое мнение высказал политический эксперт и блогер Владимир Цыбулько.

"Громкая операция НАБУ в Офисе генерального прокурора поначалу доминировала в информационном пространстве как безапелляционный приговор. Однако, если проанализировать факты, а не пресс-релизы, ситуация приобретает иной смысл: ОГП ведет себя максимально достойно и открыто, тогда как правомерность действий самих детективов НАБУ вызывает вопросы", — отметил политолог.

По его мнению, со стороны Офиса генерального прокурора мы наблюдаем абсолютно адекватную реакцию, в которой нет никаких попыток замять дело. Фигуранта немедленно отстранили от должности, инициировали служебное расследование и начали процедуру увольнения.

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"Руководство прокуратуры на деле доказало, что этот статус не является индульгенцией, а антикоррупционным органам оказывается полное содействие. В то же время процессуальные основания для действий НАБУ вызывают обоснованные подозрения. Логика обвинения выглядит, честно говоря, манипулятивной. Например, в постановлении об обыске разговоры первого заместителя генпрокурора Марии Вдовиченко о подготовке законной операции против мошеннических колл-центров следствие произвольно трактует как доказательство "содействия" этим самым преступникам. То есть планирование реальных следственных действий перевернули с ног на голову, сделав из них аргумент для обвинения, опираясь на предположения, а не на факты или движение средств", — подчеркнул эксперт.

Но самый острый вопрос, как он уверен, — это вероятный прямой конфликт интересов со стороны НАБУ.

"По имеющейся информации, в ходе обысков в руководстве прокуратуры детективы Бюро могли получить доступ к материалам негласных следственных действий (НСДД), касающихся возможной противоправной деятельности сотрудников самого НАБУ и САП. Теперь предстоит установить, просматривали ли, копировали ли или изымали ли эти материалы и охватывались ли они вообще разрешением суда", — подчеркнул блогер.

Он отметил, что это дает веские основания предполагать, что вся "раскрученная в СМИ" операция НАБУ могла быть лишь удобным предлогом для того, чтобы под видом обысков получить доступ к материалам дел, касающихся самих себя, и выяснить, что именно известно прокуратуре о нарушениях в антикоррупционных органах.

"Если детективы действительно воспользовались постановлением суда для изъятия или копирования компрометирующих их материалов, это уже не следствие, а злоупотребление служебным положением. ОГП уже доказало свою прозрачность в этом кризисе, теперь руководство НАБУ и САП должно дать четкие ответы относительно собственных мотивов и возможного конфликта интересов", — резюмировал Владимир Цыбулько.