Учебный процесс выйдет на новый уровень: меценат Денис Парамонов подарил школам Белой Церкви современные устройства

Школы Белой Церкви ко Дню города получили в подарок от Благотворительного фонда Дениса Парамонова и "Киевского мясокомбината" многофункциональные устройства, которые значительно улучшат материально-техническую базу учебных заведений.

Об этом говорится на сайте Фонда.

Большинство школ Белой Церкви уже давно нуждались в современных многофункциональных устройствах, выполняющих функции принтера, сканера и ксерокса. Благотворительный фонд Дениса Парамонова совместно с "Киевским мясокомбинатом" подарил учебным заведениям более 30 таких устройств на сумму почти 800 тыс. грн.

"Поздравляем всех жителей Белой Церкви с Днём города! Помимо добрых слов и пожеланий мы решили сделать действительно полезные и нужные подарки, — заявил меценат и основатель Группы СМК Денис Парамонов. — Большинство школ Белой Церкви давно нуждались в современной технике для печати, сканирования и копирования. Многофункциональные устройства, которые мы приобрели в сотрудничестве с нашим партнером "Киевским мясокомбинатом", будут ежедневно приносить пользу всем ученикам школ. Забота о детях и их развитии — важная часть работы социально ответственного бизнеса и нашего Благотворительного фонда. Вкладывая средства в развитие школ сегодня, мы закладываем фундамент для процветания нашей страны в будущем".

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Появление современного оборудования позволит значительно улучшить качество учебного процесса в школах Белой Церкви, открывая новые возможности как для учеников, так и для педагогов.

"В нашем городе достаточно развитая сеть учебных заведений, и, конечно же, помощь в виде периферийного оборудования также будет способствовать развитию нашего образовательного процесса", — прокомментировал передачу БФП исполняющий обязанности мэра Белой Церкви Владимир Вовкотруб.

Он также отметил, что Фонд Дениса Парамонова вдохнул новую жизнь в развитие гребного спорта.

"За те три года, что Фонд оказывает поддержку и фактически спонсирует нашу команду, помогает тренерам и воспитанникам, мы добились довольно весомых успехов. У нас есть чемпионы Европы", — сказал Вовкотруб.

Благотворительный фонд Дениса Парамонова совместно с "Киевским мясокомбинатом" систематически занимается развитием Белой Церкви. Благодаря этому была возрождена и полностью финансируется местная школа гребли, где дети могут абсолютно бесплатно заниматься любимым видом спорта. В своё время Фонд также помог отремонтировать "Технолого-экономический профессиональный колледж" в Белой Церкви и приобрел 150 мягких стульев для укрытия в "Белоцерковском коллегиуме".

Кроме того, недавно был полностью завершён ремонт в актовом зале здания Белоцерковского районного управления полиции, где проходят торжественные мероприятия для личного состава. В настоящее время в микрорайоне Песчаный завершаются работы по установке фонтана Сковороды, который городу подарил Благотворительный фонд Дениса Парамонова. Также благодаря Фонду проводится благоустройство в сквере, где устанавливают скульптуру. Кроме того, "Киевский мясокомбинат" предоставляет рабочие места с достойной зарплатой для жителей Белой Церкви.