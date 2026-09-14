Принцип верховенства права должен применяться ко всем без исключения, — политолог

Взаимные обвинения между генеральным прокурором и директором НАБУ должны быть рассмотрены на объективной и беспристрастной основе, — считает политолог Олег Постернак. В противном случае мы просто не сможем претендовать на вступление в ЕС.

Об этом эксперт написал в своём "Фейсбуке".

"Да, давайте сделаем паузу и ответим на несколько вопросов: имеет ли право генеральный прокурор подписывать уведомление о подозрении в адрес главы НАБУ?", — задал вопрос Постернак, — "Безусловно. Генеральный прокурор (еще не уволенный Радой) обладает прямым законным полномочием подписывать письменное уведомление о подозрении директору НАБУ и другим лицам. Это право ему предоставляется статьей 481 УПК Украины".

"Как должны были отреагировать НАБУ и САП?", — вновь обсуждает с читателем политолог, — "Наверное, очень деловито, осторожно и юридически филигранно, чтобы не бросать тень на ведомство. Ведь дело касается не всего учреждения НАБУ и его профессиональных сотрудников, детективов, а лично его руководителя Кривоноса. То есть антикоррупционная система во главе с НАБУ — это одно, а Кривонос с его личными историями — другое. Надеюсь, это все понимают".

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"Поэтому представлять в правовой и информационной плоскости право процессуальных органов (в данном случае ОГП) подписать подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса как системную атаку против всей антикоррупционной вертикали — это явно не о правовых фактах и обстоятельствах, а об обычном желании максимально дистанцироваться от резонансного события, чтобы не потерять поддержку общества в отношении руководителей НАБУ и САП. А это уже не о верховенстве права, а о политике", — убежден Олег Постернак.

"Еще один вопрос. Пока что генпрокурор Кравченко заявляет, что операция "Карфаген" якобы была направлена на получение доступа к материалам уголовных дел в отношении руководителей и сотрудников антикоррупционных органов. По версии генпрокурора, в ходе обысков детективы получили доступ к защищенным материалам, а часть документов и электронных данных была скопирована или изъята.

Если генеральный прокурор делает такое громкое заявление, то, вероятно, существуют серьезные основания и факты. И если они будут установлены в ходе всего этого шума — тогда им придется дать им свою однозначную правовую оценку. И в таком случае это будет выглядеть как борьба НАБУ и САП за "чистоту мундира" любыми способами, в том числе с использованием полномочий для закрепления в общественном сознании своей исключительной непорочности. А безгрешных в системе, как вы понимаете, нет.

Мы также видим, как стая грантовых антикоррупционных "ОГОшек" уже подключилась к пропаганде "безупречности". Как всегда, они пытаются натянуть сову на глобус, спасая главу НАБУ от ответственности. Однако, если мы заигрываем с верховенством права накануне вступления в ЕС, то тогда этот принцип должен применяться ко всем без исключения. В том числе к антикоррупционным органам. Это справедливо", — делает вывод эксперт.