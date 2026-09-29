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Арест, ссылка, тайны смерти, о которых молчали годами: неизвестные факты о Михаиле Грушевском

Историк Михаил Грушевский
После революционных событий Грушевский оказался за пределами Украины | Фото: Википедия

Михаил Грушевский родился не в Украине, детство провёл на Кавказе, а ещё в подростковом возрасте начал писать произведения под псевдонимом. Впоследствии он стал историком, председателем Украинской Центральной Рады и одним из создателей украинской государственности.

Об этом говорится в материале телеканала "Дом", опубликованном 19 июня 2026 года в рубрике "Неизвестные страницы" с участием историка Андрея Стецюка.

Детство вдали от Украины

Грушевский родился в городе Холм, ныне Хелм, на территории Польши. Род его отца происходил из чигиринского казацкого рода Грушей, а мать была из семьи греко-католических священников Опуцкевичей.

Детство будущего историка прошло в Тифлисе на Кавказе. Несмотря на то что семья жила далеко от Украины, она сохраняла украинские песни, язык, традиции и рождественские обряды. По словам историка, именно отец привил Михаилу любовь к Украине.

Сергей Федорович и Глафира Захаровна Грушевские с детьми
Сергей Федорович и Глафира Захаровна Грушевские с детьми. Слева направо: Захар, Анна, Федор, Михаил. Ставрополь, ок. 1876 г.
Фото: Википедия

В 14 лет Грушевский, получив домашнее образование, сразу поступил в третий класс гимназии в Тифлисе. Он много читал и начал писать собственные произведения. Среди них были "Бедная девушка" и "Немой свидетель", которые он публиковал под псевдонимом Михаил Заволока.

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Свои тексты юный Грушевский присылал Ивану Нечую-Левицкому. Классик украинской литературы одобрительно отозвался о его творчестве. После этого Грушевский решил стать украинским писателем.

Обучение в Киеве

Грушевский часто приезжал в Украину и мечтал учиться в Киевском университете Святого Владимира. В конце концов он поступил на историко-филологический факультет.

Его научная работа "Очерки истории Киевской земли со времени смерти Ярослава до конца XIV века", опубликованная в 1890 году, была удостоена золотой медали. Его наставником был историк и этнограф Владимир Антонович.

Впоследствии Грушевский защитил магистерскую диссертацию "Барское староство. Исторические очерки". По словам Андрея Стецюка, уже тогда было понятно, что он станет выдающимся украинским учёным.

Михаил Грушевский
Историк Михаил Грушевский
Фото: Википедия

"Литературно-научный вестник"

По окончании обучения Грушевский активно работал не только как историк, но и как организатор украинской культурной жизни. В 1898 году по его инициативе начал выходить "Литературно-научный вестник" — всеукраинский литературно-научный и общественно-политический журнал.

Грушевский был его редактором до 1912 года. В работе над изданием также принимал участие Иван Франко. Журнал публиковал материалы по литературе, науке и общественной жизни и выходил сначала во Львове, а впоследствии также в Киеве.

Львов и "История Украины-Руси"

В 1894 году Грушевский переехал во Львов. Там он прожил 20 лет и работал профессором университета. Он основал Украинскую историческую школу и возглавил Научное общество имени Шевченко.

В этот период Грушевский приступил к работе над фундаментальным трудом "История Украины-Руси". Работа над ним продолжалась 38 лет. Всего вышло 10 томов и 12 книг.

Грушевский также использовал в преподавании дебаты и дискуссии. По словам историка, он стремился не только исследовать прошлое, но и объяснять украинцам, что у них есть своя история.

Семья Грушевского

Во Львове Грушевский познакомился с Марией Вояковской, которая была родом из небольшой деревни в Тернопольской области. Она была сиротой и работала учительницей в первой городской женской школе имени королевы Ядвиги во Львове. Мария стала самым близким человеком и опорой для историка.

У супругов родилась единственная дочь Екатерина, которую в семье называли Колюней. Она занималась этнологией и исследовала украинские народные думы.

Екатерина также помогала отцу с текстами, рукописями и научными изданиями. После смерти Грушевского она завершила работу над последним томом его "Истории Украины-Руси" и издала его.

Политическая деятельность

После революции 1917 года Грушевского избрали председателем Украинской Центральной Рады. Он стал одним из авторов Универсалов.

Изначально историк считал, что Украина может существовать бок о бок с демократической Россией. Однако после большевистского переворота, войны и обстрела его дома в Киеве его позиция изменилась. Тогда Грушевский заявил: "Сгорела наша ориентация на Московщину", — рассказывает Андрей Стецюк.

По словам историка, Грушевского преследовали различные имперские и советские структуры. Царские власти арестовывали его, а большевики следили за ним и возбуждали уголовные дела. Несмотря на это, он продолжал писать книги, создавать научные учреждения и сотрудничать с историками.

Арест во время Первой мировой войны

Начало Первой мировой войны застало Грушевского в селе Криворовня, которое тогда находилось на территории Австро-Венгрии. Ему было сложно вернуться в Киев, но по возвращении его арестовали царские власти.

Грушевского обвинили в австрофильстве и причастности к созданию легиона украинских сечевых стрельцов. Проведя пять месяцев в Лукьяновской тюрьме, его сослали в Симбирск.

Осенью 1915 года благодаря ходатайствам российских учёных Грушевскому разрешили переехать в Казань. Через год он переехал в Москву, где продолжил научную работу и сотрудничал с изданием "Украинская жизнь". В Киев историк смог вернуться только после Февральской революции 1917 года.

Работа в эмиграции

После революционных событий Грушевский оказался за пределами Украины. В этот период он приступил к работе над ещё одним масштабным проектом — "Историей украинской литературы".

Первые тома этого труда вышли в свет в 1923 году. Шестой том, посвящённый литературе первой трети XVII века, остался в рукописи и был опубликован лишь в 1995 году.

Возвращение в Киев

В марте 1924 года Грушевский вернулся в Украину. Он хотел завершить "Историю Украины-Руси", а для этого ему были нужны украинские архивы и библиотечные фонды.

Михаил Грушевский на военном параде в Киеве
Михаил Грушевский на военном параде в Киеве зимой 1917 года
Фото: Википедия

В 1924–1930 годах он возглавлял исторические подразделения Всеукраинской академии наук. Среди них были кафедра истории украинского народа, Историческая секция и археографическая комиссия.

В этот период вокруг Грушевского сформировалась научная школа. Под его редакцией было издано около 80 книг, в том числе серийные и периодические издания "Украина", "Научный сборник", "Исследования по истории Украины" и "За сто лет".

Преследования со стороны советских властей

В 1929 году Грушевского избрали академиком Академии наук СССР. Однако уже в следующем году советская власть начала ликвидировать созданные им исторические учреждения. В 1930 году закрыли Историческую секцию, Научно-исследовательскую кафедру истории Украины и связанные с ними издания.

С марта 1931 года Грушевский находился в Москве под надзором репрессивных органов. В том же месяце его арестовали по обвинению в руководстве так называемым "Украинским национальным центром".

Грушевского допрашивали, в частности, начальник ГПУ УССР Всеволод Балицкий и другие следователи. Вскоре после допросов учёного освободили, а открытого судебного процесса не состоялось. Документы о слежке за ним сохранились в деле ГПУ.

Дело Грушевского в эпоху советской власти
Дело Грушевского
Фото: Блог Archive artifacts

Последние годы и смерть

В конце жизни советская система фактически изолировала Грушевского. В 1934 году он отправился на лечение в Кисловодск.

После операции по удалению карбункула у него развилось заражение крови — сепсис. Михаил Грушевский скончался 24 или 25 ноября 1934 года в возрасте 68 лет.

Официальной причиной смерти называли халатность местного врача, однако, как отмечается в материале, по поводу этой версии остаются вопросы. После смерти Грушевского его книги прятали в спецфондах, а его имя пытались вычеркнуть из истории.