Арест, ссылка, тайны смерти, о которых молчали годами: неизвестные факты о Михаиле Грушевском

Михаил Грушевский родился не в Украине, детство провёл на Кавказе, а ещё в подростковом возрасте начал писать произведения под псевдонимом. Впоследствии он стал историком, председателем Украинской Центральной Рады и одним из создателей украинской государственности.

Об этом говорится в материале телеканала "Дом", опубликованном 19 июня 2026 года в рубрике "Неизвестные страницы" с участием историка Андрея Стецюка.

Детство вдали от Украины

Грушевский родился в городе Холм, ныне Хелм, на территории Польши. Род его отца происходил из чигиринского казацкого рода Грушей, а мать была из семьи греко-католических священников Опуцкевичей.

Детство будущего историка прошло в Тифлисе на Кавказе. Несмотря на то что семья жила далеко от Украины, она сохраняла украинские песни, язык, традиции и рождественские обряды. По словам историка, именно отец привил Михаилу любовь к Украине.

Сергей Федорович и Глафира Захаровна Грушевские с детьми. Слева направо: Захар, Анна, Федор, Михаил. Ставрополь, ок. 1876 г. Фото: Википедия

В 14 лет Грушевский, получив домашнее образование, сразу поступил в третий класс гимназии в Тифлисе. Он много читал и начал писать собственные произведения. Среди них были "Бедная девушка" и "Немой свидетель", которые он публиковал под псевдонимом Михаил Заволока.

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Свои тексты юный Грушевский присылал Ивану Нечую-Левицкому. Классик украинской литературы одобрительно отозвался о его творчестве. После этого Грушевский решил стать украинским писателем.

Обучение в Киеве

Грушевский часто приезжал в Украину и мечтал учиться в Киевском университете Святого Владимира. В конце концов он поступил на историко-филологический факультет.

Его научная работа "Очерки истории Киевской земли со времени смерти Ярослава до конца XIV века", опубликованная в 1890 году, была удостоена золотой медали. Его наставником был историк и этнограф Владимир Антонович.

Впоследствии Грушевский защитил магистерскую диссертацию "Барское староство. Исторические очерки". По словам Андрея Стецюка, уже тогда было понятно, что он станет выдающимся украинским учёным.

Историк Михаил Грушевский Фото: Википедия

"Литературно-научный вестник"

По окончании обучения Грушевский активно работал не только как историк, но и как организатор украинской культурной жизни. В 1898 году по его инициативе начал выходить "Литературно-научный вестник" — всеукраинский литературно-научный и общественно-политический журнал.

Грушевский был его редактором до 1912 года. В работе над изданием также принимал участие Иван Франко. Журнал публиковал материалы по литературе, науке и общественной жизни и выходил сначала во Львове, а впоследствии также в Киеве.

Львов и "История Украины-Руси"

В 1894 году Грушевский переехал во Львов. Там он прожил 20 лет и работал профессором университета. Он основал Украинскую историческую школу и возглавил Научное общество имени Шевченко.

В этот период Грушевский приступил к работе над фундаментальным трудом "История Украины-Руси". Работа над ним продолжалась 38 лет. Всего вышло 10 томов и 12 книг.

Грушевский также использовал в преподавании дебаты и дискуссии. По словам историка, он стремился не только исследовать прошлое, но и объяснять украинцам, что у них есть своя история.

Семья Грушевского

Во Львове Грушевский познакомился с Марией Вояковской, которая была родом из небольшой деревни в Тернопольской области. Она была сиротой и работала учительницей в первой городской женской школе имени королевы Ядвиги во Львове. Мария стала самым близким человеком и опорой для историка.

У супругов родилась единственная дочь Екатерина, которую в семье называли Колюней. Она занималась этнологией и исследовала украинские народные думы.

Екатерина также помогала отцу с текстами, рукописями и научными изданиями. После смерти Грушевского она завершила работу над последним томом его "Истории Украины-Руси" и издала его.

Политическая деятельность

После революции 1917 года Грушевского избрали председателем Украинской Центральной Рады. Он стал одним из авторов Универсалов.

Изначально историк считал, что Украина может существовать бок о бок с демократической Россией. Однако после большевистского переворота, войны и обстрела его дома в Киеве его позиция изменилась. Тогда Грушевский заявил: "Сгорела наша ориентация на Московщину", — рассказывает Андрей Стецюк.

По словам историка, Грушевского преследовали различные имперские и советские структуры. Царские власти арестовывали его, а большевики следили за ним и возбуждали уголовные дела. Несмотря на это, он продолжал писать книги, создавать научные учреждения и сотрудничать с историками.

Арест во время Первой мировой войны

Начало Первой мировой войны застало Грушевского в селе Криворовня, которое тогда находилось на территории Австро-Венгрии. Ему было сложно вернуться в Киев, но по возвращении его арестовали царские власти.

Грушевского обвинили в австрофильстве и причастности к созданию легиона украинских сечевых стрельцов. Проведя пять месяцев в Лукьяновской тюрьме, его сослали в Симбирск.

Осенью 1915 года благодаря ходатайствам российских учёных Грушевскому разрешили переехать в Казань. Через год он переехал в Москву, где продолжил научную работу и сотрудничал с изданием "Украинская жизнь". В Киев историк смог вернуться только после Февральской революции 1917 года.

Работа в эмиграции

После революционных событий Грушевский оказался за пределами Украины. В этот период он приступил к работе над ещё одним масштабным проектом — "Историей украинской литературы".

Первые тома этого труда вышли в свет в 1923 году. Шестой том, посвящённый литературе первой трети XVII века, остался в рукописи и был опубликован лишь в 1995 году.

Возвращение в Киев

В марте 1924 года Грушевский вернулся в Украину. Он хотел завершить "Историю Украины-Руси", а для этого ему были нужны украинские архивы и библиотечные фонды.

Михаил Грушевский на военном параде в Киеве зимой 1917 года Фото: Википедия

В 1924–1930 годах он возглавлял исторические подразделения Всеукраинской академии наук. Среди них были кафедра истории украинского народа, Историческая секция и археографическая комиссия.

В этот период вокруг Грушевского сформировалась научная школа. Под его редакцией было издано около 80 книг, в том числе серийные и периодические издания "Украина", "Научный сборник", "Исследования по истории Украины" и "За сто лет".

Преследования со стороны советских властей

В 1929 году Грушевского избрали академиком Академии наук СССР. Однако уже в следующем году советская власть начала ликвидировать созданные им исторические учреждения. В 1930 году закрыли Историческую секцию, Научно-исследовательскую кафедру истории Украины и связанные с ними издания.

С марта 1931 года Грушевский находился в Москве под надзором репрессивных органов. В том же месяце его арестовали по обвинению в руководстве так называемым "Украинским национальным центром".

Грушевского допрашивали, в частности, начальник ГПУ УССР Всеволод Балицкий и другие следователи. Вскоре после допросов учёного освободили, а открытого судебного процесса не состоялось. Документы о слежке за ним сохранились в деле ГПУ.

Дело Грушевского Фото: Блог Archive artifacts

Последние годы и смерть

В конце жизни советская система фактически изолировала Грушевского. В 1934 году он отправился на лечение в Кисловодск.

После операции по удалению карбункула у него развилось заражение крови — сепсис. Михаил Грушевский скончался 24 или 25 ноября 1934 года в возрасте 68 лет.

Официальной причиной смерти называли халатность местного врача, однако, как отмечается в материале, по поводу этой версии остаются вопросы. После смерти Грушевского его книги прятали в спецфондах, а его имя пытались вычеркнуть из истории.