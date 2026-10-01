"Never give up": ветеран из Волыни 5 дней выбирался из-под вражеских FPV и после ампутации вернулся на службу

"Never give up". Такую татуировку на плече носит защитник из Волыни Артур Осовский. И это не просто красивая фраза. Получив на фронте тяжелое ранение конечности, мужчина пять (!) дней пробирался в безопасную зону под прицелами вражеских FPV. Полз на руках, прыгал на одной ноге, но не сдался. Выжил! Своей историей ветеран поделился с нашим изданием.

"Настоящая храбрость — идти туда, где страшно"

До начала "большой" войны Артур Осовский был гражданским лицом, зарабатывал на жизнь в интернете и, как признается сам защитник, не верил в вероятность полномасштабного вторжения.

"Я надеялся, что такой войны не будет. Просто не думал, что россияне захотят понести те жертвы, которые они несут сейчас, когда теряют тысячи и тысячи жизней своих никчемных солдат", — объясняет ветеран.

Когда же 24 февраля 2022 года враг нагло пересёк границу, а на мирные города Украины полетели ракеты, Артур находился в Харькове. Мужчина собрал вещи и уехал домой в Луцк, где вступил в ряды территориальной обороны ДУК "Правый сектор". Ветеран уверяет, что тогда хотел мобилизоваться в ВСУ:

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Фото: Артур Осовский

"Но меня не взяли, ведь в то время было очень много добровольцев, а я был слишком молод, и из-за возраста меня просто не мобилизовали", — отмечает боец.

Но в 2024 году настал его час, и он попал в 92-ю ОШБр, место постоянной дислокации которой — Харьковская область.

"Почему я пошёл в армию? Я не хотел, чтобы война дошла до нас, на Волынь. Кроме того, я очень люблю Харьков, поэтому и выбрал харьковскую бригаду", — объясняет военный.

Мужчина защищал Украину на востоке. Признается, что во время первых боевых выходов было страшно.

Фото: Артур Осовский

"Настоящая храбрость проявляется тогда, когда человек идет именно туда, куда ему страшно идти. То же самое и в бою: тебе страшно, но ты всё равно это делаешь, ведь понимаешь, что если не ты, то тебя… Это война, и хочется жить", – подчеркивает Артур.

О враге ветеран говорит с хладнокровным расчетом опытного воина.

"Противник очень хорошо подготовлен и особенно силен в использовании FPV-дронов. У них их значительно больше, и они действуют довольно эффективно. Российская пехота сейчас уже не штурмует наши позиции бездумно, идя колонной. Например, когда мы удерживали позиции, они штурмовали нас на мотокроссовых мотоциклах группами по два человека. А штурмовали позиции такие 7–8 мотоциклистов. Но мы успешно отражали все атаки и, слава Богу, Харьков стоит", — рассказывает ветеран.

"Трижды прощался с жизнью"

К сожалению, в 2025 году, во время ротации на боевых позициях, Артур получил тяжелое ранение.

Фото: Артур Осовский

"К тому времени мы уже около полутора месяцев находились на позиции в районе Глубокого (село в Харьковской области, — ред.). Нас пришли сменить ребята, и я подорвался на мине всего в 400 метрах от вражеских позиций. Скорее всего, это была мина-"лепесток", но до конца не уверен. Помню, что я тогда даже пытался встать на травмированную ногу, но ничего не вышло, — говорит мужчина. — Первая мысль — надо как-то выбираться из этой ситуации и спасать себя. Я не сдавался и начал бороться за свою жизнь".

А выбраться из тех условий было просто невероятно. Дело в том, что эвакуационный транспорт бригады просто не мог добраться до Артура.

"Забрать раненого оттуда было практически невозможно, ведь концентрация российских FPV была просто огромной. Дроны летали почти без перерыва, проскочить было невозможно. Максимум на три минуты наступало затишье, и тут же прилетали новые дроны. Поэтому, если идти забирать кого-то, можно потерять ещё людей. Поэтому и меня забрать было невозможно. Кроме того, россияне ещё и разбили дамбы, и пришлось переходить через них", – рассказывает ветеран.

Мужчине помогла бригадная РЭБ, которая "глушила" вражеские дроны. Следуя за ней, Артур вместе с двумя товарищами продолжал продвигаться.

"Первые 2–3 километра я полз, прыгал на одной ноге, то есть передвигался как мог. Потом ребята нашли какую-то строительную тачку и везли меня в ней",— отмечает военный.

Таким образом, ветеран преодолел 9 километров. На это ушло 5 дней.

"Я три раза прощался с жизнью. Честно говоря, думал, что всё кончено. Однако я делал то, чему меня учили в подразделении, в учебном центре, и спас себе жизнь. Да, у меня отказали ноги, но у меня были крепкие руки, которые меня и спасли", – говорит собеседник.

Когда защитник попал в больницу, врачам, конечно же, пришлось ампутировать Артуру травмированную ногу. Затем последовала повторная ампутация. Всего мужчина перенёс 9 тяжёлых операций. Впрочем, по словам ветерана, он ни на мгновение не терял надежды, ведь принял решение, что, несмотря на ранение, обязательно вернётся в армию.

"Еще когда в 2024 году я поступил на службу, я пообещал себе: если у меня будет возможность, я всегда буду служить. Я полюбил армейское дело, оно мне нравится, и я хочу быть полезным Украине", — говорит мужчина.

В связи с этим ветеран сосредоточился на своей реабилитации. На государственном предприятии "Днепропротез" он сначала получил учебный, а затем постоянный протез.

Фото: Артур Осовский

"Стал заниматься собой, совершенствовать физические навыки: фитнес, плавание, бокс. И таким образом адаптировался к нормальной жизни. Я не упал духом, ведь понимал, что в нашем пехотном деле мне ещё очень сильно повезло. Некоторые сослуживцы погибли, кто-то лишился обеих ног, кто-то — рук, а я потерял только ногу и могу продолжать служить", — отмечает военный.

В одиночку защитник справился и с фантомными болями, что является довольно распространённой проблемой у бойцов с ампутациями.

Фото: Артур Осовский

"Лично у меня фантомные боли появляются только тогда, когда плохое настроение. Довольно часто фантомные боли возникают у ветеранов, которые регулярно принимают обезболивающее препарат Прегабалин. А у тех, кто ведет трезвый образ жизни, занимается спортом, правильно питается, чем-то увлечен в жизни, у них фантомной боли нет", — говорит Артур.

Фото: Артур Осовский

"Не помогайте ветеранам"

В настоящее время мужчина уже свободно передвигается без костылей, чувствует себя вполне мобильным и достиг своей цели — вернулся на службу в родную бригаду, где занимается развитием ветеранского движения и помогает бойцам, уволившимся со службы, адаптироваться к гражданской жизни.

"Мы живём, развиваемся, восстанавливаемся и помогаем другим не замыкаться в себе. В первую очередь общество должно уважать ветеранов, ведь это люди, которые защищали это общество. А все мы знаем, что россияне делают с гражданским населением, как они бомбят даже детские сады. Во-вторых, я считаю, что не нужно помогать ветеранам. Нам не нужна никакая помощь, мы такие же, как и все остальные люди. Если мне где-то предложат руку помощи, вот тогда я чувствую себя человеком с инвалидностью. Ветеран должен всегда сам себе помогать. Если он жив и стоит перед вами, то поверьте, он сам знает, как себе помочь. Человек выжил там, поэтому в гражданской жизни он точно выживет", – уверяет собеседник.

Фото: Артур Осовский

По словам военного, лучшим проявлением уважения к ветерану будет простое рукопожатие и слова благодарности за службу.

"И тогда ты понимаешь, что защищал Украину не просто так", — подытожил Артур Осовский.

Пять дней под обстрелом вражеских FPV, девять операций, ампутация, протез и возвращение в армию — Артур Осовский каждый раз решал не сдаваться. Именно поэтому надпись "Never give up" на его плече сегодня звучит уже не как мотивационная фраза, а как личная история.

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