Секреты хитов MONATIK, откровенные воспоминания Дантеса и признания Клименко: кто покинул "Фабрику звезд" на SWEET.TV

Третий выпуск шоу "Фабрика звёзд" уже доступен на SWEET.TV.

На этот раз зрителей ждал особенный вечер с MONATIK, первые музыкальные батлы между участниками "Фабрики звезд", неожиданные истории создания известных песен и откровенные воспоминания Дантеса. В третьем прайме также определился первый участник, покинувший "Фабрику звёзд", а благодаря зрительскому голосованию удалось собрать 240 333 грн для Superhumans Center. Мы отобрали самое интересное из третьего прайма.

MONATIK: вечер его хитов и неожиданных историй

Третий выпуск стал настоящим вечером MONATIK. Артист присоединился к жюри в качестве четвертого судьи, а участники "Фабрики звезд" в этот вечер исполняли его песни. Для самого MONATIK этот выпуск особенный ещё и потому, что когда-то он сам мечтал попасть на "Фабрику звёзд", а теперь вернулся в проект уже в роли судьи.

Во время прайма артист не только оценивал выступления, но и делился личными историями, связанными со своими песнями.

В частности, после выступления Анны Саймон, исполнившей песню "Сильно", MONATIK рассказал, как появилась эта композиция.

"Я благодарен за исполнение этой такой важной и трогательной для меня песни. Она создавалась, по сути, очень быстро. Мы тогда с женой жили на Берестейском проспекте, снимали квартиру, и мне не спалось, а она спала. И если бы я был талантливым художником, я бы рисовал картину, а я сочинял из этого песни, так и родилась эта песня. Она спала, а я сочинял".

MONATIK признался, что не ожидал услышать песню "Сильно" именно в исполнении Anna Simon, но был рад этой интерпретации.

Сам вечер, посвящённый его творчеству, артист назвал особенно важным для себя. MONATIK поблагодарил творческую команду "Фабрики звёзд" за возможность услышать свои песни в исполнении молодого поколения украинских артистов:

"Искренне благодарен творческой команде "Фабрики звезд" на SWEET.TV за целый вечер, посвященный моему творчеству. Для меня невероятно трогательно слышать, что молодое поколение украинских музыкантов росло на моих песнях и сегодня с радостью выбирает их для исполнения. Я всегда стремился вкладывать в музыку светлые, тёплые мысли — и надеюсь, что они дают поддержку даже в такие мрачные времена".

Отдельно MONATIK отметил артистов, которые в этот вечер вышли на сцену вместе с "Фабрикантами":

"Особая благодарность ROXOLANA, OTOY, Мишель Андраде и Евгению Хмаре, которые, несмотря на плотный график, нашли время, чтобы исполнить мои песни в дуэтах с участниками шоу. Для молодых артистов это бесценный опыт".

Для артиста важен и сам факт появления таких проектов в период полномасштабной войны. MONATIK подчеркнул, что развитие украинской музыки и культурных инициатив сегодня имеет особое значение:

"Я не понаслышке знаю, как непросто творить в эти сложные времена, особенно когда стремишься к тому, чтобы искусство дарило людям радость и надежду. А такие проекты — это и новые рабочие места, и поддержка морального духа украинцев, и развитие украинского контента. Поэтому склоняю голову перед всеми, кто стоит за культурными инициативами и не останавливается. Сегодня это важно как никогда".

Первые батлы: фабриканты сразились в дуэтах

В третьем прайме участники впервые выступили в дуэтах друг с другом. Поэтому на этот раз им пришлось не только продемонстрировать свои вокальные и артистические способности, но и буквально бороться за внимание зрителей и судей на одной сцене.

Одним из таких выступлений стал дуэт MYRO и XSTATTY, которые исполнили песню "I.D." вместе с OTOY. Здесь мнения жюри разделились.

Ирина Горова отдала предпочтение XSTATTY:

"XSTATTY, в этом дуэте я отдаю тебе преимущество в 1%".

Алан Бадоев счел MYRO сильнее в этот вечер:

"В этом выпуске у нас будут такие батлы между вами, да, и поэтому я бы хотел сосредоточиться на этом. Песня больше подходит MYRO — по его восприятию мира, по его манифесту. XSTATTY очень подходит, потому что классно читает, но сегодня для меня больше сиял MYRO".

MONATIK, в свою очередь, призвал производителей не бояться выходить за рамки привычного:

"Нужно выходить из зоны комфорта, не бойтесь".

Дантес поделился откровенными воспоминаниями

Во время выступления TENDER DI Владимир Дантес неожиданно вспомнил о собственном опыте участия в "Фабрике звёзд". Участник шоу говорил о том, что ему трудно выходить из зоны комфорта и петь новые песни, и Дантес признался, что в своё время испытывал очень похожие эмоции.

"На своей „Фабрике“ мне казалось, что все хотят, чтобы я вылетел из этого проекта. А потом выяснилось, что тебя постоянно вытаскивают из твоих тёплых, уютных ванн, чтобы ты постоянно рос и превосходил самого себя".

Иван Клименко раскрыл секрет песни "Почему?"

Еще одно неожиданное признание прозвучало от Ивана Клименко, судьи шоу "Фабрика звезд". Во время выступления группы POVIN`, исполнившей песню "Почему?", он рассказал, что эта песня изначально задумывалась как композиция для женского исполнения.

"На самом деле эта песня тоже задумывалась как женская. Не спрашивайте, почему я посылаю Диме женские песни. Дима, на самом деле, очень стильно её переработал, сильно повлиял на неё, потому что она звучала по-другому, но мне было очень интересно, как она будет звучать в женском исполнении. Ты дала мне эту возможность".

Клименко оценил выступление POVIN` на 8/10, отдельно отметив её вокальные данные и сложность композиции.

Кто первым покинул "Фабрику звезд"

В третьем прайме также определился первый участник, покинувший проект. В номинации оказались DYKYI и JEZUSMAN. По результатам зрительского голосования "Фабрику звезд" покинул JEZUSMAN, а DYKYI продолжает борьбу в шоу.

Всего в ходе голосования было отдано 644 933 голоса от 14 147 человек. Благодаря голосованию удалось собрать 240 333 грн для Superhumans Center.

А как именно распределились голоса между DYKYI и JEZUSMAN — смотрите в третьем прайм-шоу "Фабрики звёзд" на SWEET.TV.

А уже в следующем выпуске зрителей ждет новая номинация: NEBOKRAI против MYRO.

Полную третью серию "Фабрики звезд" уже можно посмотреть эксклюзивно на SWEET.TV.

https://sweet.tv/ua-uk/series/37883-fabrika-zirok