Дроны, оптоволокно и комплектующие для FPV: вклад компании "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" в обороноспособность Украины
Полномасштабная война сделала украинский бизнес одной из опор обороноспособности страны. Одним из таких примеров является компания "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ", которая работает сразу по нескольким направлениям: поставляет в Украину высокотехнологичную продукцию и беспилотники, платит налоги, сотрудничает с ведущими производителями оборонной техники и напрямую поддерживает военных.
Война выдвинула на первый план компании, способные обеспечить оборонный сектор современными технологиями — беспилотными системами, электронными компонентами и оборудованием. ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" входит в их число — предприятие расширяет сотрудничество с воинскими частями и украинскими производителями. Об этом говорится в материале "OBOZ.UA"
Об объемах его работы свидетельствуют несколько цифр:
- более 400 000 единиц ввезенных товаров, оборудования и комплектующих;
- более 200 000 000 грн — совокупная стоимость ввезенной продукции;
- 54 991 206 грн — уплаченные налоги на добавленную стоимость (НДС) и таможенные платежи.
Компания MonoLit Kyrylo Pakhomov под руководством Кирилла Пахомова помогает удовлетворить потребности ВСУ в современных средствах ведения боевых действий.
Одно из основных направлений — ввоз и поставка современных беспилотных летательных аппаратов. В ассортименте представлены дроны всемирно известных производителей DJI и Autel Robotics. Эти беспилотники используются для воздушной разведки, наблюдения, мониторинга территорий, выявления угроз и других оборонных задач. Они позволяют военным быстрее получать данные и действовать эффективнее на поле боя.
Отдельное направление — импорт широкого ассортимента компонентов для сборки FPV-дронов, которые сегодня играют решающую роль в противодействии агрессору. ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" поставляет детали от признанных международных брендов:
- Caddx — видеокамеры и системы передачи видеосигнала;
- Hobbywing — электронные регуляторы скорости, электродвигатели и другие компоненты;
- T-Motor — высокопроизводительные электродвигатели и силовые установки;
- AxisFlying — двигатели и комплектующие для FPV-систем;
- SoloGood — оборудование и комплектующие для беспилотных платформ.
В перечень входят и остальные электронные компоненты, необходимые для производства, модернизации и обслуживания БПЛА. Все это помогает Силам обороны уничтожать врага и спасать жизни бойцов.
Еще одно стратегическое направление — поставки оптоволоконной продукции. В современной войне такие технологии обеспечивают стабильную передачу данных, устойчивость к электромагнитным помехам и открывают путь к защищенным системам связи и новым беспилотным комплексам.
Компания работает бок о бок с украинскими предприятиями, разрабатывающими технологические решения для Сил обороны. Среди партнеров:
- "Генерал Черешня" — отечественный производитель беспилотных систем;
- "Глобал Марк" — компания, поставляющая технологическую продукцию для оборонного сектора;
- "Милитдрон" — участник рынка беспилотных технологий и оборудования оборонного назначения;
- BlackBird — партнер по обеспечению потребностей оборонного сектора.
Такое взаимодействие помогает выстраивать надежные цепочки поставок и укреплять украинский оборонно-промышленный комплекс. Параллельно компания напрямую сотрудничает с воинскими частями и оборонными группировками.
Значительное внимание поддержке защитников уделяет и лично Кирилл Пахомов. Помимо своей деловой деятельности он активно оказывает финансовую помощь различным воинским формированиям.