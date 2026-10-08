Дроны, оптоволокно и комплектующие для FPV: вклад компании "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" в обороноспособность Украины

Полномасштабная война сделала украинский бизнес одной из опор обороноспособности страны. Одним из таких примеров является компания "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ", которая работает сразу по нескольким направлениям: поставляет в Украину высокотехнологичную продукцию и беспилотники, платит налоги, сотрудничает с ведущими производителями оборонной техники и напрямую поддерживает военных.

Война выдвинула на первый план компании, способные обеспечить оборонный сектор современными технологиями — беспилотными системами, электронными компонентами и оборудованием. ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" входит в их число — предприятие расширяет сотрудничество с воинскими частями и украинскими производителями. Об этом говорится в материале "OBOZ.UA"

Об объемах его работы свидетельствуют несколько цифр:

более 400 000 единиц ввезенных товаров, оборудования и комплектующих;

более 200 000 000 грн — совокупная стоимость ввезенной продукции;

54 991 206 грн — уплаченные налоги на добавленную стоимость (НДС) и таможенные платежи.

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Компания MonoLit Kyrylo Pakhomov под руководством Кирилла Пахомова помогает удовлетворить потребности ВСУ в современных средствах ведения боевых действий.

Одно из основных направлений — ввоз и поставка современных беспилотных летательных аппаратов. В ассортименте представлены дроны всемирно известных производителей DJI и Autel Robotics. Эти беспилотники используются для воздушной разведки, наблюдения, мониторинга территорий, выявления угроз и других оборонных задач. Они позволяют военным быстрее получать данные и действовать эффективнее на поле боя.

Отдельное направление — импорт широкого ассортимента компонентов для сборки FPV-дронов, которые сегодня играют решающую роль в противодействии агрессору. ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" поставляет детали от признанных международных брендов:

Caddx — видеокамеры и системы передачи видеосигнала;

Hobbywing — электронные регуляторы скорости, электродвигатели и другие компоненты;

T-Motor — высокопроизводительные электродвигатели и силовые установки;

AxisFlying — двигатели и комплектующие для FPV-систем;

SoloGood — оборудование и комплектующие для беспилотных платформ.

В перечень входят и остальные электронные компоненты, необходимые для производства, модернизации и обслуживания БПЛА. Все это помогает Силам обороны уничтожать врага и спасать жизни бойцов.

Еще одно стратегическое направление — поставки оптоволоконной продукции. В современной войне такие технологии обеспечивают стабильную передачу данных, устойчивость к электромагнитным помехам и открывают путь к защищенным системам связи и новым беспилотным комплексам.

Компания работает бок о бок с украинскими предприятиями, разрабатывающими технологические решения для Сил обороны. Среди партнеров:

"Генерал Черешня" — отечественный производитель беспилотных систем;

"Глобал Марк" — компания, поставляющая технологическую продукцию для оборонного сектора;

"Милитдрон" — участник рынка беспилотных технологий и оборудования оборонного назначения;

BlackBird — партнер по обеспечению потребностей оборонного сектора.

Такое взаимодействие помогает выстраивать надежные цепочки поставок и укреплять украинский оборонно-промышленный комплекс. Параллельно компания напрямую сотрудничает с воинскими частями и оборонными группировками.

Значительное внимание поддержке защитников уделяет и лично Кирилл Пахомов. Помимо своей деловой деятельности он активно оказывает финансовую помощь различным воинским формированиям.