Компания из Мелитополя получила от государства подряды на сумму 2,14 млрд грн после назначения Ивана Федорова главой Госвосстановления, — СМИ

Компания "Кальмиус" после назначения Ивана Федорова главой Госвосстановления получила от государства подряды на сумму 2,14 млрд грн.

Об этом говорится в материалах журналистского расследования издания "Наши деньги", сообщает УНИАН.

"За полтора года существования компания успела получить через Prozorro подрядов примерно на 5,6 млрд грн. При этом около 2,14 млрд грн приходится на контракты, полученные уже после того, как Иван Федоров возглавил Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры", — пишут журналисты.

Особенно показательно то, что один из крупнейших новых контрактов "Кальмиус" получил именно в Запорожской области — регионе, который Федоров возглавлял до перехода в Госвосстановление. Речь идет о проведении работ по устройству антидроновой защиты над автомобильными дорогами области с ожидаемой стоимостью работ около 1,1 млрд грн. Этот заказ без конкурса получил "Кальмиус".

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Компания должна установить металлические конструкции, защитные сетки и растяжки из металлической проволоки. При этом цены в запорожском контракте заметно отличаются от стоимости аналогичных работ в Харьковской области. За установку металлических опор и монтаж защитной сетки в Запорожье предусмотрена примерно в три раза большая оплата. Установка металлических растяжек обходится примерно в полтора раза дороже.

"Кальмиус" — новая компания на строительном рынке. Она была зарегистрирована в Запорожье в 2025 году, владельцем является Даниил Сандирев. Однако уже через две недели после регистрации новоиспечённый застройщик получил свой первый государственный подряд. В дальнейшем компания начала регулярно получать заказы в Запорожской области.

Как выяснили журналисты, "Кальмиус" связана с другой строительной компанией — "Позитив", которая до начала полномасштабных действий была зарегистрирована в Мелитополе, когда городом руководил Иван Федоров. После того как Федоров стал главой Запорожской ОГА, компания перерегистрировалась в Запорожье.

Кроме того, с Мелитополем "Кальмиус" связывает и сотрудничество с компанией "Морена СК", у которой фирма арендует строительную технику. Именно "Морена СК" фигурирует в расследовании Бюро экономической безопасности по делу о возможном хищении бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в Запорожской области. По версии правоохранителей, эта компания подконтрольна экс-депутату Мелитопольского горсовета Сергею Беловолу, который является главным подозреваемым по делу.