Сохранить историю, которая творится прямо сейчас: как Национальный военно-исторический музей создал цифровой архив войны
Работать в условиях полномасштабного вторжения для главного военного музея страны — это ежедневный вызов на грани безопасности и научной ответственности. Музей в центре столицы оказался в уникальном положении: его специалистам приходится фиксировать новейшую историю в режиме реального времени, собирать свидетельства непосредственно с полей сражений и в то же время заботиться о сохранности фондов в условиях постоянных угроз.
Недавно учреждение совместно с общественной организацией "Украинский центр развития музейного дела" при поддержке Украинского культурного фонда завершило проект "Цифровая музеефикация современного военного наследия: фото, 3D и аудиогид Национального военно-исторического музея Украины".
Результатом этой работы стало создание полноценного цифрового архива, включающего более 500 уникальных музейных экспонатов за период с 2014 года по настоящее время, а также запуск двуязычного мультимедийного аудиогида. Отныне посетители музея и пользователи со всего мира могут взаимодействовать с экспонатами с помощью QR-кодов, рассматривать детализированные 3D-модели и просматривать видеоролики об истории каждого артефакта.
Основная сложность в сохранении современного военного наследия заключается в том, что свидетельства появляются постоянно, а предметы без зафиксированного происхождения теряют ценность для будущих исследователей. В то же время работа учреждения требует строгого соблюдения правил безопасности и поиска баланса между сохранением оригиналов и открытостью для общества.
О главных вызовах и роли цифровизации рассказывает директор Национального военно-исторического музея Украины Юрий Кошель:
"Я бы сказал, что самый серьёзный вызов — это ответственность за историю, которая ещё не завершилась. Когда мы работаем с событиями столетней давности, перед нами уже лежит определённый набор документов и музейных экспонатов. А сегодня новые свидетельства появляются постоянно: меняется вооружение, способы ведения боевых действий, сам повседневный опыт военных. И мы должны успеть зафиксировать то, что через несколько десятилетий может стать бесценным источником для историков.
Безопасность людей и сохранность музейных экспонатов для нас являются приоритетом. Именно поэтому самые ценные экспонаты спрятаны из соображений безопасности. Но музей не может существовать исключительно в формате закрытого хранилища. Если полностью убрать из экспозиций подлинные предметы, общество лишится возможности непосредственно знакомиться со своей историей. Цифровизация не защитит физический экспонат от повреждения, но поможет сохранить информацию о нём. И это уже очень важно. Поэтому цифровой архив для нас — не модная технология, а дополнительный уровень ответственности за коллекцию".
Решение оцифровать именно 500 артефактов Войны за независимость — начиная с событий 2014 года, Крыма и АТО до деоккупации Херсона в ноябре 2022 года — обусловлено желанием сохранить не просто отдельные объекты, а целостную хронологию. Проект объединил качественную фотосъемку с целью сохранения по международным стандартам (FADGI, ISO 19264), создание 30 трехмерных 3D-моделей и 35 сюжетов аудиогида.
Как отмечает Юрий Кошель, именно такая последовательная экспозиция позволяет наглядно увидеть масштаб перемен, через которые прошла страна и её защитники:
"Есть ещё одна вещь, которая особенно хорошо видна именно в такой последовательной экспозиции: насколько отличается украинская армия 2014 года от армии после 2022 года. Униформа, снаряжение, оружие, беспилотники и их роль в боевых действиях — всё это изменилось на наших глазах. В ежедневном потоке новостей мы не всегда задумываемся о масштабе этих изменений, а когда видим предметы рядом, этот контраст становится очевидным".
По словам руководителя учреждения, новый цифровой формат позволяет лучше удовлетворить потребности современных посетителей, чей опыт существенно изменился за годы войны:
"Мне кажется, изменились прежде всего вопросы, с которыми люди приходят в музей. Раньше многие воспринимали военную историю как нечто отдаленное. Теперь для значительной части посетителей это их собственный опыт или опыт людей, которых они знают.
Война не может быть просто зрелищем, а музей — местом, где сложную историю заменяют эффектной картинкой. Мы должны говорить понятно и современно, но с уважением к людям и с ответственностью за точность фактов. Я считаю, что лучший результат музейной работы — это когда после посещения человек уходит не только с впечатлениями, но и с более глубоким пониманием того, что произошло и почему это важно".