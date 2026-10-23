Сохранить историю, которая творится прямо сейчас: как Национальный военно-исторический музей создал цифровой архив войны

Работать в условиях полномасштабного вторжения для главного военного музея страны — это ежедневный вызов на грани безопасности и научной ответственности. Музей в центре столицы оказался в уникальном положении: его специалистам приходится фиксировать новейшую историю в режиме реального времени, собирать свидетельства непосредственно с полей сражений и в то же время заботиться о сохранности фондов в условиях постоянных угроз.

Недавно учреждение совместно с общественной организацией "Украинский центр развития музейного дела" при поддержке Украинского культурного фонда завершило проект "Цифровая музеефикация современного военного наследия: фото, 3D и аудиогид Национального военно-исторического музея Украины".

Новый цифровой формат позволяет лучше удовлетворять запросы современных посетителей

Результатом этой работы стало создание полноценного цифрового архива, включающего более 500 уникальных музейных экспонатов за период с 2014 года по настоящее время, а также запуск двуязычного мультимедийного аудиогида. Отныне посетители музея и пользователи со всего мира могут взаимодействовать с экспонатами с помощью QR-кодов, рассматривать детализированные 3D-модели и просматривать видеоролики об истории каждого артефакта.

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Основная сложность в сохранении современного военного наследия заключается в том, что свидетельства появляются постоянно, а предметы без зафиксированного происхождения теряют ценность для будущих исследователей. В то же время работа учреждения требует строгого соблюдения правил безопасности и поиска баланса между сохранением оригиналов и открытостью для общества.

Директор Национального военно-исторического музея Украины Юрий Кошель: "Самый серьезный вызов — это ответственность за историю, которая еще не завершилась"

О главных вызовах и роли цифровизации рассказывает директор Национального военно-исторического музея Украины Юрий Кошель:

"Я бы сказал, что самый серьёзный вызов — это ответственность за историю, которая ещё не завершилась. Когда мы работаем с событиями столетней давности, перед нами уже лежит определённый набор документов и музейных экспонатов. А сегодня новые свидетельства появляются постоянно: меняется вооружение, способы ведения боевых действий, сам повседневный опыт военных. И мы должны успеть зафиксировать то, что через несколько десятилетий может стать бесценным источником для историков.

Безопасность людей и сохранность музейных экспонатов для нас являются приоритетом. Именно поэтому самые ценные экспонаты спрятаны из соображений безопасности. Но музей не может существовать исключительно в формате закрытого хранилища. Если полностью убрать из экспозиций подлинные предметы, общество лишится возможности непосредственно знакомиться со своей историей. Цифровизация не защитит физический экспонат от повреждения, но поможет сохранить информацию о нём. И это уже очень важно. Поэтому цифровой архив для нас — не модная технология, а дополнительный уровень ответственности за коллекцию".

Решение оцифровать именно 500 артефактов Войны за независимость — начиная с событий 2014 года, Крыма и АТО до деоккупации Херсона в ноябре 2022 года — обусловлено желанием сохранить не просто отдельные объекты, а целостную хронологию. Проект объединил качественную фотосъемку с целью сохранения по международным стандартам (FADGI, ISO 19264), создание 30 трехмерных 3D-моделей и 35 сюжетов аудиогида.

Для значительной части посетителей это их собственный опыт или опыт людей, которых они знают Для значительной части посетителей это их собственный опыт или опыт людей, которых они знают Для значительной части посетителей это их собственный опыт или опыт людей, которых они знают Для значительной части посетителей это их собственный опыт или опыт людей, которых они знают

Как отмечает Юрий Кошель, именно такая последовательная экспозиция позволяет наглядно увидеть масштаб перемен, через которые прошла страна и её защитники:

"Есть ещё одна вещь, которая особенно хорошо видна именно в такой последовательной экспозиции: насколько отличается украинская армия 2014 года от армии после 2022 года. Униформа, снаряжение, оружие, беспилотники и их роль в боевых действиях — всё это изменилось на наших глазах. В ежедневном потоке новостей мы не всегда задумываемся о масштабе этих изменений, а когда видим предметы рядом, этот контраст становится очевидным".

По словам руководителя учреждения, новый цифровой формат позволяет лучше удовлетворить потребности современных посетителей, чей опыт существенно изменился за годы войны:

"Мне кажется, изменились прежде всего вопросы, с которыми люди приходят в музей. Раньше многие воспринимали военную историю как нечто отдаленное. Теперь для значительной части посетителей это их собственный опыт или опыт людей, которых они знают.

Война не может быть просто зрелищем, а музей — местом, где сложную историю заменяют эффектной картинкой. Мы должны говорить понятно и современно, но с уважением к людям и с ответственностью за точность фактов. Я считаю, что лучший результат музейной работы — это когда после посещения человек уходит не только с впечатлениями, но и с более глубоким пониманием того, что произошло и почему это важно".