"Бюджетный пир во время чумы", — Тука раскритиковал бюджетные приоритеты правительства

Правительство планирует изъять 21,95 млрд грн из местных бюджетов в 2027 году, одновременно увеличивая расходы на содержание Кабмина. На этом фоне общины сталкиваются с блокировкой критически важных платежей, проблемами с закупкой лекарств, выплатой зарплат коммунальщикам и подготовкой к отопительному сезону.

Об этом написал Георгий Тука — бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также основатель волонтерской группы "Народный тыл".

"Уже давно наблюдаю за ситуацией вокруг так называемой "бюджетной оптимизации"", — отметил Тука. По его словам, сначала правительство приостановило критически важные выплаты общинам, а теперь планирует изъять 21,95 млрд грн из местных бюджетов в 2027 году. "И в то же время увеличивает расходы на Кабмин", — подчеркнул он. В частности, финансирование хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина, по данным Туки, увеличивается на 6 млрд грн — почти в полтора раза. Всего на содержание органов государственной власти без учета силовых структур в проекте бюджета предусмотрено 83,3 млрд грн.

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Тука также обратил внимание на активность руководства правительства на фоне проблем с финансированием общин. По его словам, новый премьер ежедневно снимает видеоролики, а также продолжается ремонт его кабинета. Тука противопоставляет эти расходы ситуации в городах, где не хватает средств на жизненно важные нужды. "Получается странная расстановка приоритетов: когда речь идет о выживании городов, государство требует затянуть пояса, а когда речь идет о комфорте чиновников и их публичном имидже — бюджетные ограничения вдруг отходят на второй план", — отметил он.

Тука утверждает, что последствия финансовых ограничений уже ощущают на себе общины в различных регионах Украины. "Подумайте только — 218 общин. За этими сухими цифрами — повседневная жизнь сотен тысяч людей, которые в преддверии зимы остаются без воды, лекарств и тепла", — написал он. Судя по приведенным им примерам, в Нежине реанимационные отделения не могут закупить крайне необходимые медикаменты из-за заблокированных платежей. В Тернополе и Калуше возникает риск срыва отопительного сезона, а во Львове зависли расчеты за газ для теплоэнергетических предприятий. В Ивано-Франковске, Кропивницком и Каменце-Подольском останавливаются автобусы. Работники критически важной инфраструктуры в Белой Церкви и Львове остаются без зарплат, а община Жванец страдает от проблем с вывозом мусора. "В Конотопе и Львове не хватает ресурсов, чтобы расчищать завалы после ракетных ударов и ремонтировать крыши разбомбленных домов", — добавил Тука.

Он отметил, что правительство объясняет такие решения необходимостью экономить средства ради нужд армии. "Но получается как-то странно: у общин забирают деньги на самое необходимое, прикрываясь фронтом, а на улице Грушевского в то же время увеличивают финансирование, обустраивают кабинеты и создают комфортные условия для чиновников. Во время чумы, как известно, тоже не все отказываются от пира", — написал он.

Отдельно Тука поднял вопрос о зависимости критически важных платежей общин от решений должностных лиц. "Теперь, похоже, появился „шлагбаум Корецкого“. Когда критически важные платежи общин зависят от субъективного решения чиновника, который по собственному усмотрению определяет, что пропустить, а что заблокировать, это уже не просто бюджетная политика", — заявил он.

По словам Туки, общины имеют собственные обязательства перед жителями: закупать лекарства для больниц, выплачивать зарплаты коммунальщикам, обеспечивать транспорт, готовиться к отопительному сезону и ликвидировать последствия российских ударов. "И все это не может ждать, пока кто-то в столице решит, разрешить ли провести очередной платеж", — подчеркнул он.

Тука считает, что такая практика создает риски политического давления и лишения общин финансовой самостоятельности. "Ведь когда деньги есть, но возможность ими воспользоваться зависит от ручного согласования сверху, местное самоуправление превращается в просителя. А общины, которые не могут самостоятельно выполнять даже критически важные обязательства, теряют независимость в принятии решений, за которые они отвечают перед своими жителями. Фактически речь идет об уничтожении децентрализации в стране", — подытожил он.

По мнению Туки, ситуация вокруг бюджетных решений существенно отличается от официальных заявлений о необходимости экономии ради фронта.