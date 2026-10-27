Прокурор САП заблокировал обжалование ареста 139 гектаров рынка "Столичный": Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение, — СМИ

Четыре земельных участка площадью 139,4 гектара, на которых расположен рынок "Столичный", уже пятый год находятся под арестом, хотя прокурор САП Ростислав Батиг письменно подтвердил, что они не имеют отношения к уголовному производству. При этом предприятие годами не могло обжаловать арест из-за позиции прокуратуры относительно пропущенных сроков. 15 октября Верховный Суд отклонил эти аргументы и направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Уголовное производство касается 18 гектаров государственной земли, которые, по версии следствия, в 2021 году незаконно вышли из собственности государства. Однако в сентябре того же года ВАКС наложил арест ещё на четыре участка общей площадью 139,4 гектара, то есть практически на всю территорию рынка. Эти земли остаются в государственной собственности, а предприятие пользуется ими на правах аренды.

Более того, прокурор Батиг письменно подтвердил Верховному суду, что ни один из четырёх участков не имеет отношения к уголовному делу. В то же время арест создаёт реальные препятствия для работы предприятия. По данным защиты, в апреле 2026 года банк отказал рынку в кредите на 110 миллионов гривен для строительства новых торговых павильонов именно из-за ареста земли. Прокурор же в своих документах утверждал, что постановление "никаких договоров аренды и полномочий не ограничивает".

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Рынок не мог обжаловать арест в течение многих лет. На заседание в 2021 году арендатора не вызвали, а копию постановления ему не прислали. Это впоследствии письменно признал и сам прокурор. Несмотря на это, Батиг настаивал, что срок обжалования истек через неделю после заседания, а предприятие якобы знало о решении из других источников. Апелляционная палата ВАКС согласилась с доводами обвинения и прекратила производство, не рассмотрев законность ареста по существу.

Сам факт подачи апелляции прокурор использовал и против директора рынка. В мае Батиг требовал увеличить ему залог с 5 до почти 20 миллионов гривен, назвав обжалование ареста "реализацией риска совершения другого уголовного правонарушения". Суд это требование отклонил.

Верховный Суд также не согласился с аргументацией прокурора относительно пропущенного срока. Коллегия судей подчеркнула, что в данных обстоятельствах срок обжалования исчисляется со дня получения копии постановления "независимо от наличия других источников информации". Никаких доказательств вручения копии предприятию нет. Верховный Суд отменил постановление Апелляционной палаты ВАКС и направил дело на новое рассмотрение, открыв рынку путь к пересмотру ареста земель.

Как отмечает "Судебно-юридическая газета", статья 9 УПК обязывает прокурора беспристрастно исследовать все обстоятельства производства. Ситуация, когда прокуратура настаивает на аресте земельных участков, которые, по её же признанию, не имеют отношения к делу, препятствует его обжалованию и использует само обращение в суд в качестве аргумента о риске совершения нового преступления, ставит вопрос о соблюдении процессуальных прав бизнеса.