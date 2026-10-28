Глава Держвідновлення Федоров может оказывать влияние на компании, получившие миллиарды в рамках тендеров на восстановление, — СМИ

Глава Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Иван Федоров может оказывать влияние на деятельность почти трёх десятков компаний, которые в совокупности получили контракты на восстановление на сумму около 11 млрд грн за время его пребывания на посту мэра Мелитополя, главы Запорожской областной администрации и после вступления в должность главы Госагентства по восстановлению.

Об этом говорится в публикации издания РБК-Украина, пишет УНИАН.

По данным издания, одну из ключевых ролей в формировании вокруг главы Держвідновлення конгломерата фирм, получающих большинство подрядов, мог сыграть бывший мэр Мелитополя, а ныне народный депутат от партии "Слуги народа" Сергей Минько. Он сначала взял Федорова в помощники, а затем назначил его главой местного отделения своей партии и бизнес-партнером.

С середины 2010-х годов в городе формировалась группа подрядчиков, которые регулярно получали финансирование на строительные проекты. В частности, среди них были компании, связанные с Сергеем Колосом из Макеевки. С 2015 года они получили в Запорожской области подрядов на сумму более 590 млн грн. В 2018–2022 годах, когда Федоров работал в областной администрации, а впоследствии возглавлял Мелитополь, в регионе действовали компании, которые позже получали и государственные заказы. Среди них — ООО "Мелсити", которое строило ледовую арену, детскую больницу и учебные заведения; ООО "Компания Позитив", которое ремонтировало школы; ООО "Акви-Буд" и ООО "Виват-Буд", которые связывали с заместителем председателя ОГА по вопросам строительства Владимиром Тарасенко.

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После того как в феврале 2024 года Федоров возглавил Запорожскую областную военную администрацию, директором ГП "Местные дороги Запорожской области" — крупнейшего заказчика объектов восстановления – стала бывшая руководительница городского департамента капитального строительства Виктория Репашевская. Бывшие заместители мэра Михаил Семикин и Александр Щербаков стали заместителями председателя ОВА. Карина Керимова, ранее занимавшая должность антикоррупционного уполномоченного Мелитопольского исполкома, стала заместителем начальника управления оборонной работы и возглавила отдел закупок, ответственный за фортификационные сооружения.

Службу восстановления в Запорожской области возглавила Инна Внукова, которая ранее занимала должность первого заместителя директора департамента ЖКХ и руководила отделом капитального ремонта Запорожского горсовета. Больницу скорой помощи в Запорожье возглавил брат Ивана Федорова — Александр. Это произошло после закупки работ по реставрации здания больницы.

После этих назначений компании, ранее работавшие в регионе, получали крупные бюджетные контракты на сумму свыше 1 млрд грн. Основными подрядчиками стали "Акви-Буд", "Виват-Буд" и "Мелсити". По данным "Запорожского центра расследований", одним из основных поставщиков для фортификационных сооружений была компания "Фундамент-Л" Сергея Беловола, знакомого с Федоровым еще с 2000-х годов. Эти же компании или их дочерние предприятия получили 2,4 млрд грн на укрытия для школ и детских садов и около 1 млрд — на ремонт и реставрацию больниц, а также значительную часть из 3 млрд грн, выделенных на защиту энергетических объектов. Согласно обнародованным материалам, после заключения дополнительных соглашений стоимость договоров в среднем выросла на 70%.

После назначения Федорова в Держвідновлення Госвосстановление ООО "Кальмиус" получило новые контракты от Служб восстановления Запорожской и Днепропетровской областей общей стоимостью еще около 2,1 млрд грн. на обустройство антидроновой защиты дорог и защиту энергетических объектов.

В журналистских материалах о деловых связях местных чиновников неоднократно упоминался Николай Белый, совладелец ООО "Укрмедгруппа". В некоторых публикациях его называли кумом Федорова и обращали внимание на совместные пересечения границы. С Белым журналисты связывали "Компанию Позитив", группу "Виконда", "Интерпрофсервис" и "Эско Запорожье". В других материалах поднимался вопрос о возможных деловых связях с "Мелсити", "Кальмиусом" и "Акви-Будом".

"Особое отношение команды Держвідновлення и окружения Федорова к вопросу конфликта интересов уже давно должно было привлечь внимание Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", — резюмирует издание.